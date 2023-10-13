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В США призвали к количественным изменениям в ядерных силах - РИА Новости, 13.10.2023
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06:05 13.10.2023 (обновлено: 07:41 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/ssha-1902418773.html
В США призвали к количественным изменениям в ядерных силах
В США призвали к количественным изменениям в ядерных силах - РИА Новости, 13.10.2023
В США призвали к количественным изменениям в ядерных силах
Ядерные силы США плохо готовы к потенциальному конфликту с Россией и Китаем, они нуждаются в количественных и структурных изменениях, говорится в докладе... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T06:05
2023-10-13T07:41
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ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Ядерные силы США плохо готовы к потенциальному конфликту с Россией и Китаем, они нуждаются в количественных и структурных изменениях, говорится в докладе межпартийной комиссии конгресса.Законодатели предположили, что в ситуации, когда атомные арсеналы сразу двух держав окажутся на одинаковом с США уровне, запланированная модернизация ядерных сил "необходима, но недостаточна"."Эти изменения диктуют необходимость корректировки потенциала ядерных возможностей США — как количественных, так и структурных", — говорится в докладе.Ядерный конфликт с Россией и Китаем авторы исследования назвали все более вероятным, а решения по поводу сил сдерживания предлагают принимать уже сейчас, чтобы суметь дать ответ на "экзистенциальные" вызовы, которые возникнут в 2027-2035 годах.
https://ria.ru/20231012/nato-1902300342.html
https://ria.ru/20231010/britaniya-1901637719.html
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сша, россия, китай, в мире
США, Россия, Китай, В мире
В США призвали к количественным изменениям в ядерных силах

В конгрессе США призвали укрепить ядерный потенциал для сдерживания России и КНР

© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian DudleyИспытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian Dudley
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Ядерные силы США плохо готовы к потенциальному конфликту с Россией и Китаем, они нуждаются в количественных и структурных изменениях, говорится в докладе межпартийной комиссии конгресса.
Законодатели предположили, что в ситуации, когда атомные арсеналы сразу двух держав окажутся на одинаковом с США уровне, запланированная модернизация ядерных сил "необходима, но недостаточна".
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"Эти изменения диктуют необходимость корректировки потенциала ядерных возможностей США — как количественных, так и структурных", — говорится в докладе.
Ядерный конфликт с Россией и Китаем авторы исследования назвали все более вероятным, а решения по поводу сил сдерживания предлагают принимать уже сейчас, чтобы суметь дать ответ на "экзистенциальные" вызовы, которые возникнут в 2027-2035 годах.
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