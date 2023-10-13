https://ria.ru/20231013/ssha-1902418773.html

В США призвали к количественным изменениям в ядерных силах

В США призвали к количественным изменениям в ядерных силах - РИА Новости, 13.10.2023

В США призвали к количественным изменениям в ядерных силах

Ядерные силы США плохо готовы к потенциальному конфликту с Россией и Китаем, они нуждаются в количественных и структурных изменениях, говорится в докладе... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T06:05

2023-10-13T06:05

2023-10-13T07:41

сша

россия

китай

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ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Ядерные силы США плохо готовы к потенциальному конфликту с Россией и Китаем, они нуждаются в количественных и структурных изменениях, говорится в докладе межпартийной комиссии конгресса.Законодатели предположили, что в ситуации, когда атомные арсеналы сразу двух держав окажутся на одинаковом с США уровне, запланированная модернизация ядерных сил "необходима, но недостаточна"."Эти изменения диктуют необходимость корректировки потенциала ядерных возможностей США — как количественных, так и структурных", — говорится в докладе.Ядерный конфликт с Россией и Китаем авторы исследования назвали все более вероятным, а решения по поводу сил сдерживания предлагают принимать уже сейчас, чтобы суметь дать ответ на "экзистенциальные" вызовы, которые возникнут в 2027-2035 годах.

https://ria.ru/20231012/nato-1902300342.html

https://ria.ru/20231010/britaniya-1901637719.html

сша

россия

китай

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сша, россия, китай, в мире