https://ria.ru/20231013/ssha-1902406066.html

В конгрессе США заявили о тупике с кандидатурой спикера

В конгрессе США заявили о тупике с кандидатурой спикера - РИА Новости, 13.10.2023

В конгрессе США заявили о тупике с кандидатурой спикера

Члены палаты представителей американского конгресса от Республиканской партии зашли в тупик, пытаясь определиться с кандидатурой на пост спикера... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T00:28

2023-10-13T00:28

2023-10-13T00:28

в мире

сша

марджори тейлор грин

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Члены палаты представителей американского конгресса от Республиканской партии зашли в тупик, пытаясь определиться с кандидатурой на пост спикера законодательного собрания, заявила конгрессвуман Марджори Тейлор Грин. "Думаю, что все зашло в тупик. Это трата времени, продолжать ходить за закрытыми дверями", - сообщила она журналистам на вопрос о том, определились ли республиканцы в рамках внутренних обсуждений с кандидатурой на пост спикера. Грин также предложила перенести это "сражение" на площадку всей палаты представителей. "Полагаю, нам нужно начать голосовать", - добавила она. Ранее источник РИА Новости в конгрессе сообщил, что республиканцы не станут проводить выборы спикера палаты представителей США, пока не определится кандидат, которого поддерживают больше половины законодателей. Республиканцы в палате представителей выдвинули конгрессмена из Луизианы Стива Скализа на пост спикера - третий по важности в государственной иерархии США. При этом за его кандидатуру проголосовали только 113 однопартийцев, 99 высказались против. Чтобы выборы состоялись, за номинанта должны проголосовать более половины законодателей - в нижней палате конгресса заседают 221 республиканец и 212 демократов, которые, как ожидается, поддержат члена своей партии. Таким образом, палата представителей, уже неделю находящаяся на перерыве после отставки бывшего спикера Кевина Маккарти, не сможет продолжить работу, пока не определится однозначный фаворит в борьбе за пост. Выборы отправленного в отставку бывшего спикера Кевина Маккарти заняли несколько дней, утвердить его кандидатуру удалось лишь по итогам 15 раунда голосования. Палата представителей уже неделю находится на перерыве, без спикера законодатели фактически не могут выполнять свою работу, в том числе не могут быть проголосованы законы о новой помощи Киеву или поддержке Израиля.

https://ria.ru/20231011/ssha-1901966282.html

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в мире, сша, марджори тейлор грин, конгресс сша