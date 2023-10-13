https://ria.ru/20231013/spory-1902497473.html
Особенности международных судов обсудят на форуме "Сделано в России"
Особенности международных судов обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 13.10.2023
Особенности международных судов обсудят на форуме "Сделано в России"
Панельная дискуссия "Международный гражданский процесс и арбитраж" пройдёт в рамках экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:33
2023-10-13T12:33
2023-10-13T12:33
форум "сделано в россии"
экономика
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825342012_0:250:3196:2048_1920x0_80_0_0_159d9c53c63f24e030486fc5af6879eb.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Панельная дискуссия "Международный гражданский процесс и арбитраж" пройдёт в рамках экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Обсуждению самых проблемных моментов, с которыми сталкиваются юристы-практики в области международного коммерческого арбитража и международного гражданского процесса, будет посвящена панельная дискуссия "Международный гражданский процесс и арбитраж" Международного экспортного форума "Сделано в России". У посетителей мероприятия будет возможность задать вопросы и получить практические ответы. Дискуссия будет полезна представителям юридических подразделений компаний-экспортеров, юридических и консалтинговых фирм, институтов развития", - говорится в сообщении.Там отмечается, что введение в 2022 году антироссийских санкций явилось тем "черным лебедем", который полностью изменил привычные международные торговые отношения, а заодно и устоявшиеся подходы к международным судебным и арбитражным спорам.Отказы зарубежных юристов представлять интересы российских компаний, самоотводы арбитров, невозможность оплатить судебные и арбитражные пошлины и ряд сопутствующих проблем стали нормой, а не исключением. Несмотря на утверждения судов недружественных государств о сохранении права на доступ к правосудию, это фундаментальное право, в значительной степени, стало привилегией, которую могут предоставить, а могут и отобрать."За прошедший год российский бизнес уже достаточно адаптировался к произошедшим изменениям правового ландшафта. На нашей сессии мы как раз планируем обсудить новые подходы к решению судебных задач с иностранной составляющей и поделиться с аудиторией доступным правовым инструментарием", - сообщает управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы РЭЦ Сергей Селиверстов.Панельная дискуссия "Международный гражданский процесс и арбитраж" состоится на главном экспортном форуме страны 20 октября в пресс-центре МВО "Манеж" по адресу: Манежная площадь, д. 1.Даты и время всех мероприятий Международного форума "Сделано в России" можно уточнить на сайте в разделе "Программа". Также на сайте можно зарегистрироваться для участия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
форум "сделано в россии", экономика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Форум "Сделано в России", Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Панельная дискуссия "Международный гражданский процесс и арбитраж" пройдёт в рамках экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Обсуждению самых проблемных моментов, с которыми сталкиваются юристы-практики в области международного коммерческого арбитража и международного гражданского процесса, будет посвящена панельная дискуссия "Международный гражданский процесс и арбитраж" Международного экспортного форума "Сделано в России". У посетителей мероприятия будет возможность задать вопросы и получить практические ответы. Дискуссия будет полезна представителям юридических подразделений компаний-экспортеров, юридических и консалтинговых фирм, институтов развития", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что введение в 2022 году антироссийских санкций явилось тем "черным лебедем", который полностью изменил привычные международные торговые отношения, а заодно и устоявшиеся подходы к международным судебным и арбитражным спорам.
Отказы зарубежных юристов представлять интересы российских компаний, самоотводы арбитров, невозможность оплатить судебные и арбитражные пошлины и ряд сопутствующих проблем стали нормой, а не исключением. Несмотря на утверждения судов недружественных государств о сохранении права на доступ к правосудию, это фундаментальное право, в значительной степени, стало привилегией, которую могут предоставить, а могут и отобрать.
Региональный экспортный рейтинг представят на форуме "Сделано в России"
"За прошедший год российский бизнес уже достаточно адаптировался к произошедшим изменениям правового ландшафта. На нашей сессии мы как раз планируем обсудить новые подходы к решению судебных задач с иностранной составляющей и поделиться с аудиторией доступным правовым инструментарием", - сообщает управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы РЭЦ Сергей Селиверстов.
Панельная дискуссия "Международный гражданский процесс и арбитраж" состоится на главном экспортном форуме страны 20 октября в пресс-центре МВО "Манеж
" по адресу: Манежная площадь, д. 1.
Даты и время всех мероприятий Международного форума "Сделано в России" можно уточнить на сайте в разделе "Программа". Также на сайте можно зарегистрироваться для участия.