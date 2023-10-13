https://ria.ru/20231013/spory-1902497473.html

Особенности международных судов обсудят на форуме "Сделано в России"

Особенности международных судов обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 13.10.2023

Особенности международных судов обсудят на форуме "Сделано в России"

Панельная дискуссия "Международный гражданский процесс и арбитраж" пройдёт в рамках экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T12:33

2023-10-13T12:33

2023-10-13T12:33

форум "сделано в россии"

экономика

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Панельная дискуссия "Международный гражданский процесс и арбитраж" пройдёт в рамках экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Обсуждению самых проблемных моментов, с которыми сталкиваются юристы-практики в области международного коммерческого арбитража и международного гражданского процесса, будет посвящена панельная дискуссия "Международный гражданский процесс и арбитраж" Международного экспортного форума "Сделано в России". У посетителей мероприятия будет возможность задать вопросы и получить практические ответы. Дискуссия будет полезна представителям юридических подразделений компаний-экспортеров, юридических и консалтинговых фирм, институтов развития", - говорится в сообщении.Там отмечается, что введение в 2022 году антироссийских санкций явилось тем "черным лебедем", который полностью изменил привычные международные торговые отношения, а заодно и устоявшиеся подходы к международным судебным и арбитражным спорам.Отказы зарубежных юристов представлять интересы российских компаний, самоотводы арбитров, невозможность оплатить судебные и арбитражные пошлины и ряд сопутствующих проблем стали нормой, а не исключением. Несмотря на утверждения судов недружественных государств о сохранении права на доступ к правосудию, это фундаментальное право, в значительной степени, стало привилегией, которую могут предоставить, а могут и отобрать."За прошедший год российский бизнес уже достаточно адаптировался к произошедшим изменениям правового ландшафта. На нашей сессии мы как раз планируем обсудить новые подходы к решению судебных задач с иностранной составляющей и поделиться с аудиторией доступным правовым инструментарием", - сообщает управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы РЭЦ Сергей Селиверстов.Панельная дискуссия "Международный гражданский процесс и арбитраж" состоится на главном экспортном форуме страны 20 октября в пресс-центре МВО "Манеж" по адресу: Манежная площадь, д. 1.Даты и время всех мероприятий Международного форума "Сделано в России" можно уточнить на сайте в разделе "Программа". Также на сайте можно зарегистрироваться для участия.

https://ria.ru/20231009/reyting-1901590278.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

форум "сделано в россии", экономика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)