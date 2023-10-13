https://ria.ru/20231013/spetsoperatsiya-1902674141.html

Украинские пленные рассказали о нехватке военных на Артемовском участке

Украинские пленные рассказали о нехватке военных на Артемовском участке - РИА Новости, 13.10.2023

Украинские пленные рассказали о нехватке военных на Артемовском участке

В рядах украинской армии на Артемовском направлении не хватает солдат для контрнаступления, рассказал РИА Новости сдавшийся в плен боец 77-й бригады Артур... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T21:08

2023-10-13T21:08

2023-10-13T21:19

специальная военная операция на украине

в мире

артемовский

донбасс

вооруженные силы украины

западный военный округ (зво)

киев

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АРТЕМОВСК (ДНР), 13 окт - РИА Новости. В рядах украинской армии на Артемовском направлении не хватает солдат для контрнаступления, рассказал РИА Новости сдавшийся в плен боец 77-й бригады Артур Бойчук Ранее сообщалось, что двое бойцов 77-й аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВС Украины сдались в плен бойцам 1-й гвардейской танковой армии ЗВО под Артемовском в Донбассе. "Нас осталось может человек 20 из роты из 60… Как мы сюда приехали 22 июля (2023 года – ред.) было много людей, даже спать негде было. А сейчас пусто", - рассказал Бойчук. Его сослуживец, Александр Геращенко, также сдавшийся в плен, пояснил, что армия Киева несет большие потери на данном участке, однако новые бойцы на данный участок не прибывают. "Вытягиваешь одного (погибшего – ред.) – двое трехсотых (раненых – ред.), бывают и двухсотые (погибшие – ред.). По факту мы штурмовики, а что штурмовать – людей нет. Мы просто в обороне. Людей не хватает", - пояснил Геращенко. Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. В настоящее время город полностью находится под контролем российских войск. За Артемовском проходит линия фронта, на этом участке идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

https://ria.ru/20230916/svo-1896508046.html

артемовский

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"Никто не хочет воевать" – пленные десантники о настрое солдат в рядах ВСУ Сдавшиеся в плен украинские десантники рассказали, что в рядах украинской армии на артемовском направлении не хватает солдат для контрнаступления 2023-10-13T21:08 true PT2M16S

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в мире, артемовский, донбасс, вооруженные силы украины, западный военный округ (зво), киев