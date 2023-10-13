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Украинские пленные рассказали о нехватке военных на Артемовском участке - РИА Новости, 13.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:08 13.10.2023 (обновлено: 21:19 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/spetsoperatsiya-1902674141.html
Украинские пленные рассказали о нехватке военных на Артемовском участке
Украинские пленные рассказали о нехватке военных на Артемовском участке - РИА Новости, 13.10.2023
Украинские пленные рассказали о нехватке военных на Артемовском участке
В рядах украинской армии на Артемовском направлении не хватает солдат для контрнаступления, рассказал РИА Новости сдавшийся в плен боец 77-й бригады Артур... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T21:08
2023-10-13T21:19
специальная военная операция на украине
в мире
артемовский
донбасс
вооруженные силы украины
западный военный округ (зво)
киев
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АРТЕМОВСК (ДНР), 13 окт - РИА Новости. В рядах украинской армии на Артемовском направлении не хватает солдат для контрнаступления, рассказал РИА Новости сдавшийся в плен боец 77-й бригады Артур Бойчук Ранее сообщалось, что двое бойцов 77-й аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВС Украины сдались в плен бойцам 1-й гвардейской танковой армии ЗВО под Артемовском в Донбассе. "Нас осталось может человек 20 из роты из 60… Как мы сюда приехали 22 июля (2023 года – ред.) было много людей, даже спать негде было. А сейчас пусто", - рассказал Бойчук. Его сослуживец, Александр Геращенко, также сдавшийся в плен, пояснил, что армия Киева несет большие потери на данном участке, однако новые бойцы на данный участок не прибывают. "Вытягиваешь одного (погибшего – ред.) – двое трехсотых (раненых – ред.), бывают и двухсотые (погибшие – ред.). По факту мы штурмовики, а что штурмовать – людей нет. Мы просто в обороне. Людей не хватает", - пояснил Геращенко. Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. В настоящее время город полностью находится под контролем российских войск. За Артемовском проходит линия фронта, на этом участке идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
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"Никто не хочет воевать" – пленные десантники о настрое солдат в рядах ВСУ
Сдавшиеся в плен украинские десантники рассказали, что в рядах украинской армии на артемовском направлении не хватает солдат для контрнаступления
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в мире, артемовский, донбасс, вооруженные силы украины, западный военный округ (зво), киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовский, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Западный военный округ (ЗВО), Киев
Украинские пленные рассказали о нехватке военных на Артемовском участке

Украинские пленные сообщили о нехватке военных и потерях на Артемовском участке

Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК (ДНР), 13 окт - РИА Новости. В рядах украинской армии на Артемовском направлении не хватает солдат для контрнаступления, рассказал РИА Новости сдавшийся в плен боец 77-й бригады Артур Бойчук
Ранее сообщалось, что двое бойцов 77-й аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВС Украины сдались в плен бойцам 1-й гвардейской танковой армии ЗВО под Артемовском в Донбассе.
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"Нас осталось может человек 20 из роты из 60… Как мы сюда приехали 22 июля (2023 года – ред.) было много людей, даже спать негде было. А сейчас пусто", - рассказал Бойчук.
Его сослуживец, Александр Геращенко, также сдавшийся в плен, пояснил, что армия Киева несет большие потери на данном участке, однако новые бойцы на данный участок не прибывают.
"Вытягиваешь одного (погибшего – ред.) – двое трехсотых (раненых – ред.), бывают и двухсотые (погибшие – ред.). По факту мы штурмовики, а что штурмовать – людей нет. Мы просто в обороне. Людей не хватает", - пояснил Геращенко.
Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. В настоящее время город полностью находится под контролем российских войск. За Артемовском проходит линия фронта, на этом участке идут ожесточенные бои.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскийДонбассВооруженные силы УкраиныЗападный военный округ (ЗВО)Киев
 
 
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