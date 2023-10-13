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Российская авиация за неделю уничтожила Су-25 и беспилотный катер ВСУ - РИА Новости, 13.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:06 13.10.2023 (обновлено: 15:09 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/spetsoperatsiya-1902555940.html
Российская авиация за неделю уничтожила Су-25 и беспилотный катер ВСУ
Российская авиация за неделю уничтожила Су-25 и беспилотный катер ВСУ - РИА Новости, 13.10.2023
Российская авиация за неделю уничтожила Су-25 и беспилотный катер ВСУ
ВКС РФ и Морская авиация Черноморского флота за минувшую неделю (период с 7 по 13 октября) уничтожили украинский штурмовик Су-25 и беспилотный катер ВСУ,... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:06
2023-10-13T15:09
специальная военная операция на украине
безопасность
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-25
запорожская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. ВКС РФ и Морская авиация Черноморского флота за минувшую неделю (период с 7 по 13 октября) уничтожили украинский штурмовик Су-25 и беспилотный катер ВСУ, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ", - говорится в сообщении.
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безопасность, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25, запорожская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-25, Запорожская область, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская авиация за неделю уничтожила Су-25 и беспилотный катер ВСУ

МО РФ: авиация с 7 по 13 октября уничтожила Су-25 и беспилотный катер ВСУ

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкВКС РФ в зоне проведения спецоперации
ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. ВКС РФ и Морская авиация Черноморского флота за минувшую неделю (период с 7 по 13 октября) уничтожили украинский штурмовик Су-25 и беспилотный катер ВСУ, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 октября, 16:04
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныСу-25Запорожская областьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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