https://ria.ru/20231013/spetsoperatsiya-1902555940.html

Российская авиация за неделю уничтожила Су-25 и беспилотный катер ВСУ

Российская авиация за неделю уничтожила Су-25 и беспилотный катер ВСУ - РИА Новости, 13.10.2023

Российская авиация за неделю уничтожила Су-25 и беспилотный катер ВСУ

ВКС РФ и Морская авиация Черноморского флота за минувшую неделю (период с 7 по 13 октября) уничтожили украинский штурмовик Су-25 и беспилотный катер ВСУ,... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T15:06

2023-10-13T15:06

2023-10-13T15:09

специальная военная операция на украине

безопасность

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

су-25

запорожская область

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. ВКС РФ и Морская авиация Черноморского флота за минувшую неделю (период с 7 по 13 октября) уничтожили украинский штурмовик Су-25 и беспилотный катер ВСУ, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ", - говорится в сообщении.

запорожская область

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25, запорожская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)