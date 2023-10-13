https://ria.ru/20231013/spetsoperatsiya-1902492113.html

Путин готов поделиться с лидерами СНГ ситуацией с ходом спецоперации

Путин готов поделиться с лидерами СНГ ситуацией с ходом спецоперации - РИА Новости, 13.10.2023

Путин готов поделиться с лидерами СНГ ситуацией с ходом спецоперации

Президент РФ Владимир Путин сообщил лидерам СНГ, что с глазу на глаз готов поделиться актуальной ситуацией с ходом российской специальной военной операции на... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T12:15

2023-10-13T12:15

2023-10-13T12:31

специальная военная операция на украине

безопасность

снг

владимир путин

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил лидерам СНГ, что с глазу на глаз готов поделиться актуальной ситуацией с ходом российской специальной военной операции на Украине."Украинский кризис начался с 2014 года, когда был организован государственный переворот, а потом развязана война, боевые действия на юго-востоке Украины", - заявил Путин на заседании совета глав государств СНГ в Бишкеке.По его словам, с этого все началось."Наша специальная военная операция - это не начало войны, а попытка ее прекратить. Сейчас не буду вдаваться в детали. Когда с глазу на глаз будем разговаривать, готов поделиться с вами актуальной ситуацией на этом направлении", - добавил он, обращаясь к коллегам.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, снг, владимир путин