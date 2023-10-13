https://ria.ru/20231013/spetsoperatsiya-1902492113.html
Путин готов поделиться с лидерами СНГ ситуацией с ходом спецоперации
Путин готов поделиться с лидерами СНГ ситуацией с ходом спецоперации - РИА Новости, 13.10.2023
Путин готов поделиться с лидерами СНГ ситуацией с ходом спецоперации
Президент РФ Владимир Путин сообщил лидерам СНГ, что с глазу на глаз готов поделиться актуальной ситуацией с ходом российской специальной военной операции на... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:15
2023-10-13T12:15
2023-10-13T12:31
специальная военная операция на украине
безопасность
снг
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1900052010_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ae788a35700fc9dd3db32b9a1665e2c1.jpg
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил лидерам СНГ, что с глазу на глаз готов поделиться актуальной ситуацией с ходом российской специальной военной операции на Украине."Украинский кризис начался с 2014 года, когда был организован государственный переворот, а потом развязана война, боевые действия на юго-востоке Украины", - заявил Путин на заседании совета глав государств СНГ в Бишкеке.По его словам, с этого все началось."Наша специальная военная операция - это не начало войны, а попытка ее прекратить. Сейчас не буду вдаваться в детали. Когда с глазу на глаз будем разговаривать, готов поделиться с вами актуальной ситуацией на этом направлении", - добавил он, обращаясь к коллегам.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1900052010_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a682472f351ce93de537d57e5df3bc8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, снг, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, СНГ, Владимир Путин
Путин готов поделиться с лидерами СНГ ситуацией с ходом спецоперации
Путин готов с глазу на глаз поделиться с главами стран СНГ ситуацией с ходом СВО