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Путин готов поделиться с лидерами СНГ ситуацией с ходом спецоперации - РИА Новости, 13.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:15 13.10.2023 (обновлено: 12:31 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/spetsoperatsiya-1902492113.html
Путин готов поделиться с лидерами СНГ ситуацией с ходом спецоперации
Путин готов поделиться с лидерами СНГ ситуацией с ходом спецоперации - РИА Новости, 13.10.2023
Путин готов поделиться с лидерами СНГ ситуацией с ходом спецоперации
Президент РФ Владимир Путин сообщил лидерам СНГ, что с глазу на глаз готов поделиться актуальной ситуацией с ходом российской специальной военной операции на... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:15
2023-10-13T12:31
специальная военная операция на украине
безопасность
снг
владимир путин
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил лидерам СНГ, что с глазу на глаз готов поделиться актуальной ситуацией с ходом российской специальной военной операции на Украине."Украинский кризис начался с 2014 года, когда был организован государственный переворот, а потом развязана война, боевые действия на юго-востоке Украины", - заявил Путин на заседании совета глав государств СНГ в Бишкеке.По его словам, с этого все началось."Наша специальная военная операция - это не начало войны, а попытка ее прекратить. Сейчас не буду вдаваться в детали. Когда с глазу на глаз будем разговаривать, готов поделиться с вами актуальной ситуацией на этом направлении", - добавил он, обращаясь к коллегам.
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безопасность, снг, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, СНГ, Владимир Путин
Путин готов поделиться с лидерами СНГ ситуацией с ходом спецоперации

Путин готов с глазу на глаз поделиться с главами стран СНГ ситуацией с ходом СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГрузовик ВС РФ в зоне СВО
Грузовик ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Грузовик ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил лидерам СНГ, что с глазу на глаз готов поделиться актуальной ситуацией с ходом российской специальной военной операции на Украине.
«
"Украинский кризис начался с 2014 года, когда был организован государственный переворот, а потом развязана война, боевые действия на юго-востоке Украины", - заявил Путин на заседании совета глав государств СНГ в Бишкеке.
По его словам, с этого все началось.
«
"Наша специальная военная операция - это не начало войны, а попытка ее прекратить. Сейчас не буду вдаваться в детали. Когда с глазу на глаз будем разговаривать, готов поделиться с вами актуальной ситуацией на этом направлении", - добавил он, обращаясь к коллегам.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 октября, 16:04
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСНГВладимир Путин
 
 
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