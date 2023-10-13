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Совет глав государств СНГ

Совет глав государств СНГ - РИА Новости, 13.10.2023

Совет глав государств СНГ

Согласно Уставу Содружества Независимых Государств, Совет глав государств является высшим органом Содружества. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T01:42

2023-10-13T01:42

2023-10-13T01:42

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Согласно Уставу Содружества Независимых Государств, Совет глав государств является высшим органом Содружества. Деятельность Совета глав государств регулируется Соглашением о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года, Уставом Содружества от 22 января 1993 года, документами, принятыми в их развитие, а также Правилами процедуры Совета глав государств. В настоящее время в состав Совета глав государств СНГ входят: президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Молдавии Майя Санду, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также Владимир Зеленский. Украина с 2014 года фактически не участвует в деятельности Содружества, не направляя при этом официального уведомления о выходе из организации.В мае 2018 года страна отозвала своих представителей из уставных органов СНГ. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания в рамках СНГ. Совет глав государств обсуждает и решает принципиальные вопросы, связанные с деятельностью государств-членов в сфере их общих интересов.Совет глав государств Содружества на своих заседаниях принимает также решения, касающиеся:В течение года, как правило, проводятся одно очередное и одно неформальное заседания Совета глав государств. Неформальное заседание Совета глав государств созывается по инициативе хотя бы одного из государств-участников СНГ. Неформальное заседание проводится в формате, предлагаемом государством, в котором проводится такое заседание, с учетом возможных пожеланий участников заседания.Подготовку очередного заседания осуществляет Исполнительный комитет СНГ совместно с государством-участником, в котором проводится такое заседание.Подготовку неформального заседания осуществляет государство-участник, в котором проводится такое заседание, в случае необходимости, с привлечением Исполнительного комитета.По инициативе одного из государств-членов могут созываться внеочередные заседания Совета.Заседания Совета глав государств проводятся в Минске (Белоруссия) или, по договоренности, в одном из других городов государств-участников. Решения Совета глав государств принимаются с общего согласия – консенсусом. Любое государство может заявить о своей незаинтересованности в том или ином вопросе, что не должно рассматриваться в качестве препятствия для принятия решения.Совет глав государств создает рабочие и вспомогательные органы как на постоянной, так и на временной основе. Эти органы формируются из представителей государств-членов, наделенных соответствующими полномочиями. К участию в их заседаниях могут привлекаться эксперты и консультанты.Для решения вопросов сотрудничества в отдельных областях и разработки рекомендаций для Совета глав государств созываются совещания руководителей соответствующих государственных органов. Член Совета от государства-участника, осуществляющего функции председательства в СНГ, является председателем Совета глав государств.Председатель Совета открывает и закрывает заседание; ведет заседание, в том числе представляет на утверждение повестку дня заседания и регламент работы, предоставляет слово для докладов и выступлений, вносит на рассмотрение проекты документов и предложения по рассматриваемым вопросам; подписывает протокольные решения Совета и др.Принятые Советами документы, которые открыты для печати, публикуются в издании Единого реестра правовых актов и других документов СНГ, а также размещаются на сайте Исполнительного комитета.Рабочим языком Совета является русский язык.В 2023 году Совет глав государств-членов СНГ возглавляет президент Киргизии Садыр Жапаров. Очередное заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств пройдет 13 октября 2023 года в Бишкеке.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, белоруссия, киргизия, молдавия, садыр жапаров, ильхам алиев, никол пашинян, снг, содружество