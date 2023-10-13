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Минвостокразвития и МАСС договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 13.10.2023
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08:48 13.10.2023 (обновлено: 08:59 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/sotrudnichestvo-1902428153.html
Минвостокразвития и МАСС договорились о сотрудничестве
Минвостокразвития и МАСС договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 13.10.2023
Минвостокразвития и МАСС договорились о сотрудничестве
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Сибирское... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T08:48
2023-10-13T08:59
дальний восток
арктика
кемеровская область
сергей цивилев
совет федерации рф
алексей чекунков
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КЕМЕРОВО, 13 окт - РИА Новости. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Сибирское соглашение" (МАСС) договорились о сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. "Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Сибирское соглашение" (МАСС) договорились о сотрудничестве при реализации проектов развития на территориях Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Соответствующее соглашение подписали глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и председатель Совета МАСС, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев", - говорится в сообщении. "Мы начинаем более плотную совместную работу, цель которой - быстрое и эффективное развитие Сибири и Дальнего Востока. Подписанное соглашение придаст новый виток отношениям наших макрорегионов. Мы объединяем усилия на благо сибиряков, дальневосточников и жителей всей страны", - приводит пресс-служба слова губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Документ подразумевает расширение межрегионального взаимодействия при реализации на территориях ДФО и СФО социальных и инвестиционных проектов; инициатив, направленных на установление и укрепление межрегиональных связей; обмен лучшими управленческими практиками по реализации государственных и федеральных целевых программ. Отмечается, что итогом этого сотрудничества станет улучшение делового климата и повышение инвестиционной привлекательности регионов, реализация экономического потенциала Сибири и Дальнего Востока. "На прошедшем Правительственном часе в Совете Федерации сенаторы предложили запустить сибирскую ипотеку, сибирский гектар, а также применить в Сибири остальные механизмы развития Дальнего Востока. Это значит, исторически обратиться к тому, что сказал наш Президент в декабре 2013 года: "Подъем Сибири и Дальнего Востока - национальный приоритет на весь XXI век", - приводятся в сообщении слова Алексея Чекункова. Министр также добавил, что Дальний Восток и Сибирь исторически связаны, поэтому и в дальнейшем будет поддерживаться связь на административном, экспертном, научном, деловом уровнях во имя укрепления России, повышения внутренней мощи, конкурентоспособности и ускорения развития. Также в планах расширение торгово-экономических связей и сотрудничества в инвестиционной и инновационной деятельности, взаимный обмен справочной, статистической и аналитической информацией.
https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881093045.html
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дальний восток, арктика, кемеровская область, сергей цивилев, совет федерации рф, алексей чекунков
Дальний Восток, Арктика, Кемеровская область, Сергей Цивилев, Совет Федерации РФ, Алексей Чекунков

Минвостокразвития и МАСС договорились о сотрудничестве

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и председатель Совета МАСС, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев"
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и председатель Совета МАСС, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и председатель Совета МАСС, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев"
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КЕМЕРОВО, 13 окт - РИА Новости. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Сибирское соглашение" (МАСС) договорились о сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.
"Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Сибирское соглашение" (МАСС) договорились о сотрудничестве при реализации проектов развития на территориях Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Соответствующее соглашение подписали глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и председатель Совета МАСС, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев", - говорится в сообщении.
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«
"Мы начинаем более плотную совместную работу, цель которой - быстрое и эффективное развитие Сибири и Дальнего Востока. Подписанное соглашение придаст новый виток отношениям наших макрорегионов. Мы объединяем усилия на благо сибиряков, дальневосточников и жителей всей страны", - приводит пресс-служба слова губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.
Документ подразумевает расширение межрегионального взаимодействия при реализации на территориях ДФО и СФО социальных и инвестиционных проектов; инициатив, направленных на установление и укрепление межрегиональных связей; обмен лучшими управленческими практиками по реализации государственных и федеральных целевых программ.
Отмечается, что итогом этого сотрудничества станет улучшение делового климата и повышение инвестиционной привлекательности регионов, реализация экономического потенциала Сибири и Дальнего Востока.
«
"На прошедшем Правительственном часе в Совете Федерации сенаторы предложили запустить сибирскую ипотеку, сибирский гектар, а также применить в Сибири остальные механизмы развития Дальнего Востока. Это значит, исторически обратиться к тому, что сказал наш Президент в декабре 2013 года: "Подъем Сибири и Дальнего Востока - национальный приоритет на весь XXI век", - приводятся в сообщении слова Алексея Чекункова.
Министр также добавил, что Дальний Восток и Сибирь исторически связаны, поэтому и в дальнейшем будет поддерживаться связь на административном, экспертном, научном, деловом уровнях во имя укрепления России, повышения внутренней мощи, конкурентоспособности и ускорения развития.
Также в планах расширение торгово-экономических связей и сотрудничества в инвестиционной и инновационной деятельности, взаимный обмен справочной, статистической и аналитической информацией.
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Дальний ВостокАрктикаКемеровская областьСергей ЦивилевСовет Федерации РФАлексей Чекунков
 
 
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