https://ria.ru/20231013/sotrudnichestvo-1902428153.html

Минвостокразвития и МАСС договорились о сотрудничестве

Минвостокразвития и МАСС договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 13.10.2023

Минвостокразвития и МАСС договорились о сотрудничестве

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Сибирское... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T08:48

2023-10-13T08:48

2023-10-13T08:59

дальний восток

арктика

кемеровская область

сергей цивилев

совет федерации рф

алексей чекунков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902428867_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_454ced542a950d2ba09faf6cba56df81.jpg

КЕМЕРОВО, 13 окт - РИА Новости. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Сибирское соглашение" (МАСС) договорились о сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. "Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Сибирское соглашение" (МАСС) договорились о сотрудничестве при реализации проектов развития на территориях Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Соответствующее соглашение подписали глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и председатель Совета МАСС, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев", - говорится в сообщении. "Мы начинаем более плотную совместную работу, цель которой - быстрое и эффективное развитие Сибири и Дальнего Востока. Подписанное соглашение придаст новый виток отношениям наших макрорегионов. Мы объединяем усилия на благо сибиряков, дальневосточников и жителей всей страны", - приводит пресс-служба слова губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Документ подразумевает расширение межрегионального взаимодействия при реализации на территориях ДФО и СФО социальных и инвестиционных проектов; инициатив, направленных на установление и укрепление межрегиональных связей; обмен лучшими управленческими практиками по реализации государственных и федеральных целевых программ. Отмечается, что итогом этого сотрудничества станет улучшение делового климата и повышение инвестиционной привлекательности регионов, реализация экономического потенциала Сибири и Дальнего Востока. "На прошедшем Правительственном часе в Совете Федерации сенаторы предложили запустить сибирскую ипотеку, сибирский гектар, а также применить в Сибири остальные механизмы развития Дальнего Востока. Это значит, исторически обратиться к тому, что сказал наш Президент в декабре 2013 года: "Подъем Сибири и Дальнего Востока - национальный приоритет на весь XXI век", - приводятся в сообщении слова Алексея Чекункова. Министр также добавил, что Дальний Восток и Сибирь исторически связаны, поэтому и в дальнейшем будет поддерживаться связь на административном, экспертном, научном, деловом уровнях во имя укрепления России, повышения внутренней мощи, конкурентоспособности и ускорения развития. Также в планах расширение торгово-экономических связей и сотрудничества в инвестиционной и инновационной деятельности, взаимный обмен справочной, статистической и аналитической информацией.

https://ria.ru/20230629/spetsoperatsiya-1881093045.html

https://ria.ru/20230615/arktika-1878224220.html

дальний восток

арктика

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дальний восток, арктика, кемеровская область, сергей цивилев, совет федерации рф, алексей чекунков