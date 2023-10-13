https://ria.ru/20231013/soldaty-1902577462.html

Британия разместит 20 тысяч солдат в Северной Европе

Британия разместит 20 тысяч солдат в Северной Европе - РИА Новости, 13.10.2023

Британия разместит 20 тысяч солдат в Северной Европе

Великобритания разместит 20 тысяч солдат в Северной Европе в следующем году для защиты критической инфраструктуры, сообщает офис премьер-министра страны Риши... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T15:49

2023-10-13T15:49

2023-10-13T16:49

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Великобритания разместит 20 тысяч солдат в Северной Европе в следующем году для защиты критической инфраструктуры, сообщает офис премьер-министра страны Риши Сунака."Более 20 тысяч британских солдат будут размещены в регионе в следующем году, что жизненно важно для защиты национальной критической инфраструктуры на фоне усиления гибридной деятельности и стратегической конкуренции в этой зоне", - говорится в заявлении офиса.Отмечается, что Сунак встретился с партнерами по Объединенным экспедиционным силам (JEF) на шведском острове Готланд. Там премьер обвинил Россию в том, что она увеличивает свои военные возможности и якобы пытается "подорвать глобальную стабильность". Как отмечается на сайте правительства, заявление было сделано на фоне сообщений о повреждении газопровода между Эстонией и Финляндией.В начале октября министр обороны Великобритании Грант Шэппс объявил, что Соединенное Королевство размещает свои истребители Typhoon в Польше, этот шаг он объяснил необходимостью защиты союзника от России.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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в мире, россия, великобритания, риши сунак, грант шэппс, нато