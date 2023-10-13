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Лукашенко предупредил страны СНГ о непростых временах - РИА Новости, 13.10.2023
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15:20 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/sng-1902562041.html
Лукашенко предупредил страны СНГ о непростых временах
Лукашенко предупредил страны СНГ о непростых временах - РИА Новости, 13.10.2023
Лукашенко предупредил страны СНГ о непростых временах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам СНГ предстоит пережить непростые времена из-за геополитической обстановки. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:20
2023-10-13T15:20
в мире
белоруссия
снг
александр лукашенко
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МИНСК, 13 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам СНГ предстоит пережить непростые времена из-за геополитической обстановки. "Мы и россияне поняли очень серьезно, где мы находимся. И особенно мы, белорусы. Все на разрыв… Здесь присутствуют центральноазиатские республики, наш легендарный представитель кавказской республики. Должен сказать, вас ждут непростые времена. Как и нас с россиянами", - сказал Лукашенко, выступая в пятницу на саммите СНГ в Бишкеке. Видео фрагмента выступления Лукашенко опубликовал близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого". "С одной стороны - ясно: большой брат (Россия – ред.), который старается нам помочь. Естественно, у него свои интересы. С другой стороны - американцы, Запад. Вы уже это почувствовали. Не забывайте, что наше счастье здесь (в СНГ – ред.). Вот за этим столом главы государств, которые могут осчастливить наши народы, если мы решим некоторые вопросы, которые не удавалось долгое время решить", - сказал Лукашенко. По данным агентства Белта, на саммите глава белорусского государства также подчеркнул, что нужно во что бы то ни стало сохранить уникальные форматы единства на пространстве СНГ. Он отметил, что нельзя допустить внутреннего раскола и присоединения к идеологам и проводникам санкционного давления. Также категорически недопустимо поддаваться на провокации, направленные на разжигание межнациональных и территориальных споров на постсоветском пространстве, передает агентство со ссылкой на слова Лукашенко. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине. Некоторые западные компании ушли с рынка России и Белоруссии. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению.
https://ria.ru/20231013/sng-1902474770.html
https://ria.ru/20231011/ssha-1901936322.html
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в мире, белоруссия, снг, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, СНГ, Александр Лукашенко
Лукашенко предупредил страны СНГ о непростых временах

Лукашенко: СНГ из-за геополитической обстановки предстоят непростые времена

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 13 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам СНГ предстоит пережить непростые времена из-за геополитической обстановки.
"Мы и россияне поняли очень серьезно, где мы находимся. И особенно мы, белорусы. Все на разрыв… Здесь присутствуют центральноазиатские республики, наш легендарный представитель кавказской республики. Должен сказать, вас ждут непростые времена. Как и нас с россиянами", - сказал Лукашенко, выступая в пятницу на саммите СНГ в Бишкеке. Видео фрагмента выступления Лукашенко опубликовал близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Запад все еще не оставил попытки подчинить страны СНГ, заявил Лукашенко
Вчера, 11:28
"С одной стороны - ясно: большой брат (Россия – ред.), который старается нам помочь. Естественно, у него свои интересы. С другой стороны - американцы, Запад. Вы уже это почувствовали. Не забывайте, что наше счастье здесь (в СНГ – ред.). Вот за этим столом главы государств, которые могут осчастливить наши народы, если мы решим некоторые вопросы, которые не удавалось долгое время решить", - сказал Лукашенко.
По данным агентства Белта, на саммите глава белорусского государства также подчеркнул, что нужно во что бы то ни стало сохранить уникальные форматы единства на пространстве СНГ. Он отметил, что нельзя допустить внутреннего раскола и присоединения к идеологам и проводникам санкционного давления. Также категорически недопустимо поддаваться на провокации, направленные на разжигание межнациональных и территориальных споров на постсоветском пространстве, передает агентство со ссылкой на слова Лукашенко.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине. Некоторые западные компании ушли с рынка России и Белоруссии. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
США стараются расшатать ситуацию в СНГ, заявили в ФСБ
11 октября, 10:36
 
В миреБелоруссияСНГАлександр Лукашенко
 
 
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