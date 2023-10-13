https://ria.ru/20231013/sng-1902562041.html

Лукашенко предупредил страны СНГ о непростых временах

Лукашенко предупредил страны СНГ о непростых временах - РИА Новости, 13.10.2023

Лукашенко предупредил страны СНГ о непростых временах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам СНГ предстоит пережить непростые времена из-за геополитической обстановки. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T15:20

2023-10-13T15:20

2023-10-13T15:20

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александр лукашенко

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МИНСК, 13 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам СНГ предстоит пережить непростые времена из-за геополитической обстановки. "Мы и россияне поняли очень серьезно, где мы находимся. И особенно мы, белорусы. Все на разрыв… Здесь присутствуют центральноазиатские республики, наш легендарный представитель кавказской республики. Должен сказать, вас ждут непростые времена. Как и нас с россиянами", - сказал Лукашенко, выступая в пятницу на саммите СНГ в Бишкеке. Видео фрагмента выступления Лукашенко опубликовал близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого". "С одной стороны - ясно: большой брат (Россия – ред.), который старается нам помочь. Естественно, у него свои интересы. С другой стороны - американцы, Запад. Вы уже это почувствовали. Не забывайте, что наше счастье здесь (в СНГ – ред.). Вот за этим столом главы государств, которые могут осчастливить наши народы, если мы решим некоторые вопросы, которые не удавалось долгое время решить", - сказал Лукашенко. По данным агентства Белта, на саммите глава белорусского государства также подчеркнул, что нужно во что бы то ни стало сохранить уникальные форматы единства на пространстве СНГ. Он отметил, что нельзя допустить внутреннего раскола и присоединения к идеологам и проводникам санкционного давления. Также категорически недопустимо поддаваться на провокации, направленные на разжигание межнациональных и территориальных споров на постсоветском пространстве, передает агентство со ссылкой на слова Лукашенко. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине. Некоторые западные компании ушли с рынка России и Белоруссии. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению.

https://ria.ru/20231013/sng-1902474770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, снг, александр лукашенко