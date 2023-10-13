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Страны СНГ призвали стороны конфликта в Израиле прекратить огонь - РИА Новости, 13.10.2023
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14:29 13.10.2023 (обновлено: 14:30 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/sng-1902541557.html
Страны СНГ призвали стороны конфликта в Израиле прекратить огонь
Страны СНГ призвали стороны конфликта в Израиле прекратить огонь - РИА Новости, 13.10.2023
Страны СНГ призвали стороны конфликта в Израиле прекратить огонь
Главы МИД стран СНГ призывают стороны палестино-израильского конфликта немедленно прекратить боевые действия, говорится в совместном заявлении... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T14:29
2023-10-13T14:30
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Главы МИД стран СНГ призывают стороны палестино-израильского конфликта немедленно прекратить боевые действия, говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств, опубликованном в пятницу. "Министры иностранных дел… призывают стороны к немедленному прекращению боевых действий, обеспечению устойчивого режима прекращения огня и открытию гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения", - говорится в документе. Заседание совета министров иностранных дел СНГ прошло 12 октября в Бишкеке. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231013/sng-1902535846.html
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в мире, израиль, россия, бишкек, владимир путин, хамас, снг, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Бишкек, Владимир Путин, Хамас, СНГ, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Страны СНГ призвали стороны конфликта в Израиле прекратить огонь

Главы МИД стран СНГ призвали стороны конфликта в Израиле прекратить огонь

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаседание Совета глав государств-участников СНГ в узком составе в государственной резиденции "Ала-Арча" в Киргизии
Заседание Совета глав государств-участников СНГ в узком составе в государственной резиденции Ала-Арча в Киргизии - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Заседание Совета глав государств-участников СНГ в узком составе в государственной резиденции "Ала-Арча" в Киргизии
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Главы МИД стран СНГ призывают стороны палестино-израильского конфликта немедленно прекратить боевые действия, говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств, опубликованном в пятницу.
"Министры иностранных дел… призывают стороны к немедленному прекращению боевых действий, обеспечению устойчивого режима прекращения огня и открытию гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров на церемонии официальной встречи в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Главы МИД СНГ призвали достичь справедливого мира на Ближнем Востоке
Вчера, 14:19
Заседание совета министров иностранных дел СНГ прошло 12 октября в Бишкеке.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Последствия израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Главы МИД стран СНГ сообщили о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Газе
Вчера, 14:16
 
В миреИзраильРоссияБишкекВладимир ПутинХамасСНГООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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