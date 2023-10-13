https://ria.ru/20231013/sng-1902523297.html

Лидеры стран СНГ выразили обеспокоенность из-за обстановки в Израиле

Лидеры стран СНГ выразили обеспокоенность из-за обстановки в Израиле - РИА Новости, 13.10.2023

Лидеры стран СНГ выразили обеспокоенность из-за обстановки в Израиле

Главы МИД стран СНГ озабочены резким обострением обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, говорится в заявлении министров, принятом в пятницу. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T13:47

2023-10-13T13:47

2023-10-13T14:20

в мире

израиль

снг

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

восточный иерусалим

владимир путин

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902500864_0:360:3001:2048_1920x0_80_0_0_cae7fd9eb55db9ff7afe5b4443430b0f.jpg

БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Главы МИД стран СНГ озабочены резким обострением обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, говорится в заявлении министров, принятом в пятницу."Министры иностранных дел Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан выражают обеспокоенность в связи с резким обострением обстановки в зоне палестино-израильского конфликта и крупномасштабной эскалацией боевых действий, в результате которой имеются многочисленные жертвы среди мирного населения", - говорится в заявлении.Главы МИД стран СНГ осудили "любые попытки экстремизма, терроризма, взятие в заложники и другие насильственные действия в отношении мирных граждан наряду с неизбирательным применением силы при проведении военных операций".Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/zapad-1902521788.html

https://ria.ru/20231013/rossiya-1902501517.html

https://ria.ru/20231013/armiya-1902500525.html

израиль

россия

восточный иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, снг, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон