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Путин заявил о росте объема грузоперевозок в странах СНГ - РИА Новости, 13.10.2023
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12:44 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/sng-1902500384.html
Путин заявил о росте объема грузоперевозок в странах СНГ
Путин заявил о росте объема грузоперевозок в странах СНГ - РИА Новости, 13.10.2023
Путин заявил о росте объема грузоперевозок в странах СНГ
Объем перевозок грузов в странах СНГ растет на семь процентов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:44
2023-10-13T12:44
снг
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Объем перевозок грузов в странах СНГ растет на семь процентов, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас в СНГ... объем грузоперевозок растет на 7%", - отметил Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе. Он добавил, что в странах СНГ необходимо развивать транспортную инфраструктуру, в том числе железнодорожной сети и автодорог. Российский лидер подчеркнул, что вчера обсуждал эти вопросы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. &quot;Это всё имеет такое серьезное и не только региональное, а международное значение в самом прямом смысле этого слова и, безусловно, будет способствовать развитию экономики в целом&quot;, - сказал президент России.
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снг, владимир путин, экономика
СНГ, Владимир Путин, Экономика
Путин заявил о росте объема грузоперевозок в странах СНГ

Путин: объем грузоперевозок в странах СНГ растет на 7%

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкТоварные поезда
Товарные поезда - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Объем перевозок грузов в странах СНГ растет на семь процентов, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"У нас в СНГ... объем грузоперевозок растет на 7%", - отметил Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.
Он добавил, что в странах СНГ необходимо развивать транспортную инфраструктуру, в том числе железнодорожной сети и автодорог. Российский лидер подчеркнул, что вчера обсуждал эти вопросы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«

"Это всё имеет такое серьезное и не только региональное, а международное значение в самом прямом смысле этого слова и, безусловно, будет способствовать развитию экономики в целом", - сказал президент России.

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СНГВладимир ПутинЭкономика
 
 
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