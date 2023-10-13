https://ria.ru/20231013/sng-1902500384.html

Путин заявил о росте объема грузоперевозок в странах СНГ

Путин заявил о росте объема грузоперевозок в странах СНГ - РИА Новости, 13.10.2023

Путин заявил о росте объема грузоперевозок в странах СНГ

Объем перевозок грузов в странах СНГ растет на семь процентов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T12:44

2023-10-13T12:44

2023-10-13T12:44

снг

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Объем перевозок грузов в странах СНГ растет на семь процентов, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас в СНГ... объем грузоперевозок растет на 7%", - отметил Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе. Он добавил, что в странах СНГ необходимо развивать транспортную инфраструктуру, в том числе железнодорожной сети и автодорог. Российский лидер подчеркнул, что вчера обсуждал эти вопросы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "Это всё имеет такое серьезное и не только региональное, а международное значение в самом прямом смысле этого слова и, безусловно, будет способствовать развитию экономики в целом", - сказал президент России.

https://ria.ru/20231013/sng-1902484272.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

снг, владимир путин, экономика