https://ria.ru/20231013/sng-1902500384.html
Путин заявил о росте объема грузоперевозок в странах СНГ
Путин заявил о росте объема грузоперевозок в странах СНГ - РИА Новости, 13.10.2023
Путин заявил о росте объема грузоперевозок в странах СНГ
Объем перевозок грузов в странах СНГ растет на семь процентов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:44
2023-10-13T12:44
2023-10-13T12:44
снг
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Объем перевозок грузов в странах СНГ растет на семь процентов, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас в СНГ... объем грузоперевозок растет на 7%", - отметил Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе. Он добавил, что в странах СНГ необходимо развивать транспортную инфраструктуру, в том числе железнодорожной сети и автодорог. Российский лидер подчеркнул, что вчера обсуждал эти вопросы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "Это всё имеет такое серьезное и не только региональное, а международное значение в самом прямом смысле этого слова и, безусловно, будет способствовать развитию экономики в целом", - сказал президент России.
https://ria.ru/20231013/sng-1902484272.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, владимир путин, экономика
СНГ, Владимир Путин, Экономика
Путин заявил о росте объема грузоперевозок в странах СНГ
Путин: объем грузоперевозок в странах СНГ растет на 7%