https://ria.ru/20231013/sng-1902494498.html

Путин назвал дату следующего саммита СНГ под председательством России

Путин назвал дату следующего саммита СНГ под председательством России - РИА Новости, 13.10.2023

Путин назвал дату следующего саммита СНГ под председательством России

Следующий саммит СНГ под председательством России пройдет 8 октября в следующем году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T12:21

2023-10-13T12:21

2023-10-13T12:29

россия

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александр лукашенко

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Следующий саммит СНГ под председательством России пройдет 8 октября в следующем году, заявил президент РФ Владимир Путин."Предлагаем (провести саммит СНГ - ред.) 8 октября следующего года", - сказал Путин на заседании совета глав государств СНГ в Бишкеке.По его словам, Россия учтет предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко "использовать различные мероприятия на уровне межрегионального сотрудничества в ходе своего председательства"."Обязательно обратим на это внимание и предложим соответствующее мероприятие", - заключил президент.

https://ria.ru/20231013/armeniya-1902496210.html

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россия, снг, владимир путин, в мире, бишкек, белоруссия, александр лукашенко