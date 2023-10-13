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Путин назвал дату следующего саммита СНГ под председательством России - РИА Новости, 13.10.2023
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12:21 13.10.2023 (обновлено: 12:29 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/sng-1902494498.html
Путин назвал дату следующего саммита СНГ под председательством России
Путин назвал дату следующего саммита СНГ под председательством России - РИА Новости, 13.10.2023
Путин назвал дату следующего саммита СНГ под председательством России
Следующий саммит СНГ под председательством России пройдет 8 октября в следующем году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:21
2023-10-13T12:29
россия
снг
владимир путин
в мире
бишкек
белоруссия
александр лукашенко
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Следующий саммит СНГ под председательством России пройдет 8 октября в следующем году, заявил президент РФ Владимир Путин."Предлагаем (провести саммит СНГ - ред.) 8 октября следующего года", - сказал Путин на заседании совета глав государств СНГ в Бишкеке.По его словам, Россия учтет предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко "использовать различные мероприятия на уровне межрегионального сотрудничества в ходе своего председательства"."Обязательно обратим на это внимание и предложим соответствующее мероприятие", - заключил президент.
https://ria.ru/20231013/armeniya-1902496210.html
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россия, снг, владимир путин, в мире, бишкек, белоруссия, александр лукашенко
Россия, СНГ, Владимир Путин, В мире, Бишкек, Белоруссия, Александр Лукашенко
Путин назвал дату следующего саммита СНГ под председательством России

Путин: следующий саммит СНГ под председательством России пройдет 8 октября

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и главы СНГ
Президент РФ Владимир Путин и главы СНГ - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и главы СНГ. Архивное фото
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Следующий саммит СНГ под председательством России пройдет 8 октября в следующем году, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Предлагаем (провести саммит СНГ - ред.) 8 октября следующего года", - сказал Путин на заседании совета глав государств СНГ в Бишкеке.
По его словам, Россия учтет предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко "использовать различные мероприятия на уровне межрегионального сотрудничества в ходе своего председательства".
"Обязательно обратим на это внимание и предложим соответствующее мероприятие", - заключил президент.
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Вчера, 12:28
 
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