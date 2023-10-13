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Путин: Россия готова удовлетворить все потребности СНГ в сельхозпродукции - РИА Новости, 13.10.2023
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11:56 13.10.2023 (обновлено: 12:20 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/sng-1902484272.html
Путин: Россия готова удовлетворить все потребности СНГ в сельхозпродукции
Путин: Россия готова удовлетворить все потребности СНГ в сельхозпродукции - РИА Новости, 13.10.2023
Путин: Россия готова удовлетворить все потребности СНГ в сельхозпродукции
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова удовлетворить все потребности стран СНГ в сельхозпродукции, будет собрано свыше 130 миллионов тонн... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:56
2023-10-13T12:20
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова удовлетворить все потребности стран СНГ в сельхозпродукции, будет собрано свыше 130 миллионов тонн зерна в этом году."В прошлом году, как вы знаете, было исторически рекордный урожай - 158 миллионов тонн. В этом году он будет тоже очень большим. Уже свыше 130 миллионов тон, примерно 134-135 (миллионов тонн - ред.). Это значит, что у нас сохраняется экспортный потенциал очень большой. Россия, скорее всего, сохранит за собой первое место в мире по экспорту пшеницы. У нас экспорт зерновых будет тоже, как в прошлом году, не менее 50-60 миллионов тонн", - сказал Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ.Также Путин подчеркнул, что "есть потребности наших друзей и коллег в рамках СНГ, все будет удовлетворено".
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россия, снг, экономика, владимир путин, в мире
Россия, СНГ, Экономика, Владимир Путин, В мире
Путин: Россия готова удовлетворить все потребности СНГ в сельхозпродукции

Путин: Россия готова удовлетворить все потребности стран СНГ в сельхозпродукции

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова удовлетворить все потребности стран СНГ в сельхозпродукции, будет собрано свыше 130 миллионов тонн зерна в этом году.
«
"В прошлом году, как вы знаете, было исторически рекордный урожай - 158 миллионов тонн. В этом году он будет тоже очень большим. Уже свыше 130 миллионов тон, примерно 134-135 (миллионов тонн - ред.). Это значит, что у нас сохраняется экспортный потенциал очень большой. Россия, скорее всего, сохранит за собой первое место в мире по экспорту пшеницы. У нас экспорт зерновых будет тоже, как в прошлом году, не менее 50-60 миллионов тонн", - сказал Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ.
Также Путин подчеркнул, что "есть потребности наших друзей и коллег в рамках СНГ, все будет удовлетворено".
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