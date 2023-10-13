https://ria.ru/20231013/sng-1902480903.html

Путин рассказал о развитии взаимодействия в рамках СНГ

Путин рассказал о развитии взаимодействия в рамках СНГ - РИА Новости, 13.10.2023

Путин рассказал о развитии взаимодействия в рамках СНГ

Взаимодействие в рамках СНГ развивается на фоне сложной геополитической обстановки, но формат СНГ востребован, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T11:49

2023-10-13T11:49

2023-10-13T12:04

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Взаимодействие в рамках СНГ развивается на фоне сложной геополитической обстановки, но формат СНГ востребован, заявил президент России Владимир Путин."Взаимодействие в рамках СНГ развивается на фоне сложной геополитической обстановки... Вместе с тем... остается надежным и безусловно востребованным и эффективным форматом сотрудничества, в рамках которого государства-участники выстраивают отношения исключительно на принципах партнерства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга", - сказал Путин на саммите СНГ в узком составе.Он подчеркнул, что за этой расхожей дипломатической формулировкой стоят реальные дела и реальное состояние отношений государств СНГ."Так оно на самом деле и есть", - сказал президент РФ.

https://ria.ru/20231013/sng-1902474770.html

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снг, россия, владимир путин, в мире