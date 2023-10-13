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Запад все еще не оставил попытки подчинить страны СНГ, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.10.2023
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11:28 13.10.2023 (обновлено: 11:58 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/sng-1902474770.html
Запад все еще не оставил попытки подчинить страны СНГ, заявил Лукашенко
Запад все еще не оставил попытки подчинить страны СНГ, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.10.2023
Запад все еще не оставил попытки подчинить страны СНГ, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад не оставляет попыток "расшатать в разные стороны" страны СНГ, ослабить и подчинить их своим... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:28
2023-10-13T11:58
в мире
белоруссия
бишкек
александр лукашенко
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МИНСК, 13 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад не оставляет попыток "расшатать в разные стороны" страны СНГ, ослабить и подчинить их своим интересам. "Напомню, что главной целью создания Содружества было не допустить разрыва связей после развала Советского Союза. Это не устраивало и сегодня не устраивает наших конкурентов, Запад, который по сей день не оставляет попыток расшатать нас в разные стороны, ослабить и подчинить своим интересам", - заявил Лукашенко в пятницу в Бишкеке на саммите СНГ в узком составе. Его слова приводит близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого". При этом он призвал к единству и сотрудничеству со странами-единомышленниками, подчеркнув, что в современном мире уважают только силу. "Вспомните, когда мы были в Советском Союзе, нас боялись все. Боялись и уважали. К сожалению, мир такой, что уважают только силу. А сейчас вместе с Китаем, Ираном, Бразилией, глобальным Югом какие западные санкции? С нашим мнением будут считаться, если мы будем вместе. А наше мнение в международных делах будет определяющим", - сказал белорусский президент."Говорил и еще раз повторю: нам нужно во что бы то ни стало сохранить уникальные форматы нашего единства. Нельзя допустить внутреннего раскола и присоединения к идеологам и проводникам санкционного давления", - подчеркнул он.Лукашенко также призвал критичнее оценить ситуацию в Содружестве и не прятать голову в песок. "Мы же видим, что все застарелые конфликты, которые нам подбросили в свое время, неизбежно выходят наружу с очень печальными последствиями. Слава Богу, что не просто наметились пути разрешения этих конфликтов, но некоторые из них успешно разрешены", - сказал он.
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в мире, белоруссия, бишкек, александр лукашенко, снг, содружество , политика, китай
В мире, Белоруссия, Бишкек, Александр Лукашенко, СНГ, Содружество , Политика, Китай
Запад все еще не оставил попытки подчинить страны СНГ, заявил Лукашенко

Лукашенко: Запад не оставляет попыток ослабить и подчинить страны СНГ

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 13 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад не оставляет попыток "расшатать в разные стороны" страны СНГ, ослабить и подчинить их своим интересам.
"Напомню, что главной целью создания Содружества было не допустить разрыва связей после развала Советского Союза. Это не устраивало и сегодня не устраивает наших конкурентов, Запад, который по сей день не оставляет попыток расшатать нас в разные стороны, ослабить и подчинить своим интересам", - заявил Лукашенко в пятницу в Бишкеке на саммите СНГ в узком составе. Его слова приводит близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".
При этом он призвал к единству и сотрудничеству со странами-единомышленниками, подчеркнув, что в современном мире уважают только силу. "Вспомните, когда мы были в Советском Союзе, нас боялись все. Боялись и уважали. К сожалению, мир такой, что уважают только силу. А сейчас вместе с Китаем, Ираном, Бразилией, глобальным Югом какие западные санкции? С нашим мнением будут считаться, если мы будем вместе. А наше мнение в международных делах будет определяющим", - сказал белорусский президент.
"Говорил и еще раз повторю: нам нужно во что бы то ни стало сохранить уникальные форматы нашего единства. Нельзя допустить внутреннего раскола и присоединения к идеологам и проводникам санкционного давления", - подчеркнул он.
Лукашенко также призвал критичнее оценить ситуацию в Содружестве и не прятать голову в песок. "Мы же видим, что все застарелые конфликты, которые нам подбросили в свое время, неизбежно выходят наружу с очень печальными последствиями. Слава Богу, что не просто наметились пути разрешения этих конфликтов, но некоторые из них успешно разрешены", - сказал он.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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