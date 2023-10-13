https://ria.ru/20231013/smi-1902522597.html

Полиция Чехии нашла фургон с нелегальными мигрантами, сообщили СМИ

Полиция Чехии нашла фургон с нелегальными мигрантами, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.10.2023

Полиция Чехии нашла фургон с нелегальными мигрантами, сообщили СМИ

Чешские полицейские задержали неподалеку от границы со Словакией грузовой фургон, в котором находился 31 нелегальный мигрант, водитель и его напарник также... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T13:44

2023-10-13T13:44

2023-10-13T13:44

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ПРАГА, 13 окт – РИА Новости. Чешские полицейские задержали неподалеку от границы со Словакией грузовой фургон, в котором находился 31 нелегальный мигрант, водитель и его напарник также оказались иностранцами, сообщило в пятницу новостное издание Novinky. "Фургон с тремя десятками мигрантов полицейские задержали неподалеку от пограничного перехода Стары Грозенков, в нескольких километрах от границы со Словакией. За рулем находился 21-летний иностранец, рядом сидел его напарник. Внутри фургона полицейские обнаружили 31 мигранта, в том числе женщин и детей. Никто из них не имел разрешения на пребывание на территории Чехии", - сообщило издание. Отмечается, что водитель и его напарник были задержаны по подозрению в организации и осуществлении незаконного перехода госграницы. Все мигранты после оформления соответствующих документов были возвращены на территорию Словакии. В среду правительство Чехии продлило до 2 ноября временный контроль на границе со Словакией. Польша и Австрия ввели временный контроль на границах со Словакией с 3 октября, Чехия присоединилась к ним днем позже. Целью временного контроля является максимальное ограничение потоков нелегальных мигрантов, направляющихся в страны Западной Европы по так называемому "балканскому маршруту" - через страны Западных Балкан, Венгрию, Словакию и Чехию. В свою очередь, правительство Словакии ввело в конце минувшей недели временный контроль на границе с Венгрией, который во вторник продлило до 3 ноября.

https://ria.ru/20231013/frg-1902467554.html

https://ria.ru/20231005/es-1900621473.html

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в мире, авто, словакия, чехия, венгрия, полиция, мигранты