Всероссийский слет казачьей молодежи прошел в Ростове-на-Дону
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ростовской областиВсероссийский слет казачьей молодежи "Готов к труду и обороне" прошел в Ростове-на-Дону
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Ростовской области
Всероссийский слет казачьей молодежи "Готов к труду и обороне" прошел в Ростове-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 окт - РИА Новости. Всероссийский слет казачьей молодежи "Готов к труду и обороне" прошел в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам замгубернатора Ростовской области, атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков.
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"Казакам с детства прививают любовь к спорту и своей Родине. Казак, когда вырастет, должен быть сильным, смелым, готовым постоять за свою семью и Родину. Поэтому мы ведем поступательную работу, чтобы наша казачья молодежь на нашей донской земле любила и занималась спортом с самого детства", - сказал он.
В рамках слета, который проходил три дня, казаки-кадеты в возрасте от 14 до 17 лет из девяти регионов России, включая Ростовскую область, сдавали нормативы ГТО. Право на участие в соревнованиях ребята завоевали в рамках войсковых этапов слета.
По итогам соревнований первое место заняла команда из Ярославской области, второе - из Краснодарского края, третье - Ростовской области. Регион представляли казаки государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ростовской области "Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус".
Всероссийский слет казачьей молодежи "Готов к труду и обороне" проводится в рамках плана мероприятий на 2021–2023 годы по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы, утвержденного распоряжением правительства РФ.
Целью проведения слета является популяризация всероссийского физкультурного спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" посредством создания условий для формирования общественного актива в области физической культуры и массового спорта из числа казачьей молодежи.