https://ria.ru/20231013/slet-1902580719.html

Всероссийский слет казачьей молодежи прошел в Ростове-на-Дону

Всероссийский слет казачьей молодежи прошел в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 13.10.2023

Всероссийский слет казачьей молодежи прошел в Ростове-на-Дону

Всероссийский слет казачьей молодежи "Готов к труду и обороне" прошел в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам замгубернатора Ростовской области, атаман... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:01

2023-10-13T16:01

2023-10-13T16:18

ростовская область

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ростов-на-дону

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 окт - РИА Новости. Всероссийский слет казачьей молодежи "Готов к труду и обороне" прошел в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам замгубернатора Ростовской области, атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков. "Казакам с детства прививают любовь к спорту и своей Родине. Казак, когда вырастет, должен быть сильным, смелым, готовым постоять за свою семью и Родину. Поэтому мы ведем поступательную работу, чтобы наша казачья молодежь на нашей донской земле любила и занималась спортом с самого детства", - сказал он. В рамках слета, который проходил три дня, казаки-кадеты в возрасте от 14 до 17 лет из девяти регионов России, включая Ростовскую область, сдавали нормативы ГТО. Право на участие в соревнованиях ребята завоевали в рамках войсковых этапов слета. По итогам соревнований первое место заняла команда из Ярославской области, второе - из Краснодарского края, третье - Ростовской области. Регион представляли казаки государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ростовской области "Шахтинский генерала Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус". Всероссийский слет казачьей молодежи "Готов к труду и обороне" проводится в рамках плана мероприятий на 2021–2023 годы по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы, утвержденного распоряжением правительства РФ. Целью проведения слета является популяризация всероссийского физкультурного спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" посредством создания условий для формирования общественного актива в области физической культуры и массового спорта из числа казачьей молодежи.

https://ria.ru/20231010/finalisty-1901786949.html

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ростовская область, ростов-на-дону, россия