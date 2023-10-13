https://ria.ru/20231013/skulptura-1902609852.html

Подаренную французами скульптуру Жанны Д'Арк открыли в Петербурге

Подаренную французами скульптуру Жанны Д'Арк открыли в Петербурге - РИА Новости, 13.10.2023

Подаренную французами скульптуру Жанны Д'Арк открыли в Петербурге

Подаренную французской ассоциацией скульптуру Жанны Д"Арк торжественно открыли в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T17:14

2023-10-13T17:14

2023-10-13T17:14

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россия

франция

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александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Подаренную французской ассоциацией скульптуру Жанны Д"Арк торжественно открыли в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Скульптура, ранее переданная в дар Петербургу Ассоциацией "Друзья Жанны Д"Арк", установлена в Советском переулке. Рядом с памятником расположена школа с углубленным изучением иностранных языков, в том числе французского, и католический собор Успения Пресвятой Девы Марии. В церемонии открытия скульптуры приняла участие французская делегация – члены ассоциаций "Друзья Жанны Д"Арк" и "Бермонтской богоматери". "Инициатива подарить скульптуру России поистине народная, идущая из глубины Франции. Это событие во много символично... И удивительно, что открытие памятника происходит именно сейчас, в момент, когда многолетние культурные, гуманитарные связи между Россией и Францией находятся под ударом развязанной на Западе против нас гибридной войны", - отметил в своем обращении посол России во Франции Алексей Мешков, слова которого зачитал на церемонии директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов. "Желание граждан Франции приехать в Россию в этот непростой для наших отношений момент говорит о многом. Этот поступок является ярким свидетельством того, что во французском народе по-прежнему жива любовь к России, стремление поддерживать и развивать дружеские отношения, основанные на близости наших традиций и культур", - говорится в обращении посла. По словам Мешкова, памятник станет символом подлинной российско-французской дружбы. "Для французских друзей России образ святой и великой воительницы может стать связующим звеном, которое символически объединит два народа в родстве обычаев и культуры. Кто, как не Жанна, может вдохновлять и воплощать в жизнь благородные идеалы... Благодаря Жанне Д"Арк в столетней войне Франции с Англией наступил перелом. Пусть же ее образ в Санкт-Петербурге сопутствует всегда победоносному миру", - сказал на церемонии автор скульптуры Борис Лежен. В пятницу также состоялось освящение скульптуры Жанны Д"Арк. "Жанна Д"Арк - национальная героиня Франции, символ мужества, благородства, самоотверженности, преданности своему народу и беззаветной любви к Родине. Патриотизм, как отмечал наш президент, - отличительная черта и народа России. Мы высоко ценим вклад, который внесли в реализацию проекта неравнодушные граждане Франции, искренне любящие нашу страну и наш город", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого цитирует его пресс-служба. Скульптура Жанны Д"Арк, вознесшей к небу руки, в одной из которых флаг, выполнена из бронзы. На постаменте надпись на русском и французском языках: "дар французских друзей России в знак традиционной дружбы французского и российского народов". Торжественная презентация скульптуры состоялась в июле 2020 года в Российском духовно-культурном центре в Париже. Инициатором установки памятника в Петербурге стала французская ассоциация "Друзья Жанны Д"Арк". Автор монумента — французский скульптор Борис Лежен, соавтор — Леонид Беркович. В 1429 году Жанна Д"Арк убедила французского дофина Карла в необходимости освободить страну от господства англичан и лично возглавила французскую армию. Первую свою победу она одержала в Орлеане, а последующие успехи французов позволили дофину короноваться в Реймсе королем. В 1430 году Жанна попала в плен к бургундцам, союзникам англичан, но король Карл не сделал ничего для ее освобождения. После инквизиционного процесса "Орлеанская дева" в 1431 году была заживо сожжена в Руане. В 1920 году она была канонизирована католической церковью.

https://ria.ru/20230926/sotrudnichestvo-1898815606.html

https://ria.ru/20230705/lyubimova-1882372763.html

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россия, франция, санкт-петербург, александр беглов, алексей мешков