https://ria.ru/20231013/sk-1902444205.html

ВСУ нанесли удар по школе в Петровском районе Донецка

ВСУ нанесли удар по школе в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 13.10.2023

ВСУ нанесли удар по школе в Петровском районе Донецка

Снаряд попал в здание школы при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T10:23

2023-10-13T10:23

2023-10-13T12:05

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902446806_0:98:964:640_1920x0_80_0_0_1c7bc0a2aa7f57499a8b59eaf8f18bd6.jpg

ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Снаряд попал в здание школы при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале."Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: город Донецк (Петровский район): прямое попадание в МБОУ "Школа № 114 города Донецка" по улице Стаханова", — говорится в публикации.Как заявили ранее в СЦКК, ВСУ выпустили по Петровскому району три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20231013/obstrely-1902428374.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины