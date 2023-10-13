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ВСУ нанесли удар по школе в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 13.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:23 13.10.2023 (обновлено: 12:05 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/sk-1902444205.html
ВСУ нанесли удар по школе в Петровском районе Донецка
ВСУ нанесли удар по школе в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 13.10.2023
ВСУ нанесли удар по школе в Петровском районе Донецка
Снаряд попал в здание школы при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T10:23
2023-10-13T12:05
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Снаряд попал в здание школы при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале."Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: город Донецк (Петровский район): прямое попадание в МБОУ "Школа № 114 города Донецка" по улице Стаханова", — говорится в публикации.Как заявили ранее в СЦКК, ВСУ выпустили по Петровскому району три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20231013/obstrely-1902428374.html
петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удар по школе в Петровском районе Донецка

СК: снаряд попал в школу при обстреле ВСУ Петровского района ДНР

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramПоследствия попадания снаряда в школу № 114 в Петровском районе Донецка
Последствия попадания снаряда в школу № 114 в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Последствия попадания снаряда в школу № 114 в Петровском районе Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Снаряд попал в здание школы при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: город Донецк (Петровский район): прямое попадание в МБОУ "Школа № 114 города Донецка" по улице Стаханова", — говорится в публикации.
© Фото : Алексей КулемZин/TelegramПоследствия попадания снаряда в школу в Петровском районе Донецка
Последствия попадания снаряда в школу в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Последствия попадания снаряда в школу в Петровском районе Донецка
Как заявили ранее в СЦКК, ВСУ выпустили по Петровскому району три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.
С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Военный эксперт рассказал о ситуации на Донецком направлении
Вчера, 08:50
 
Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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