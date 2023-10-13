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ВСУ нанесли удар по школе в Петровском районе Донецка
ВСУ нанесли удар по школе в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 13.10.2023
ВСУ нанесли удар по школе в Петровском районе Донецка
Снаряд попал в здание школы при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T10:23
2023-10-13T10:23
2023-10-13T12:05
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
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ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Снаряд попал в здание школы при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале."Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: город Донецк (Петровский район): прямое попадание в МБОУ "Школа № 114 города Донецка" по улице Стаханова", — говорится в публикации.Как заявили ранее в СЦКК, ВСУ выпустили по Петровскому району три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20231013/obstrely-1902428374.html
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удар по школе в Петровском районе Донецка
СК: снаряд попал в школу при обстреле ВСУ Петровского района ДНР