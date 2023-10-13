https://ria.ru/20231013/situatsiya-1902639693.html

Ситуация в Газе катастрофическая, люди надеются на открытие гумкоридора

Ситуация в Газе катастрофическая, люди надеются на открытие гумкоридора - РИА Новости, 13.10.2023

Ситуация в Газе катастрофическая, люди надеются на открытие гумкоридора

Авиаудары израильских войск и отсутствие гуманитарного коридора привели к катастрофической ситуации в секторе Газа, рассказал корреспондент РИА Новости,... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T18:49

2023-10-13T18:49

2023-10-13T18:49

в мире

израиль

рафах (провинция)

россия

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хамас

оон

международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Авиаудары израильских войск и отсутствие гуманитарного коридора привели к катастрофической ситуации в секторе Газа, рассказал корреспондент РИА Новости, находящийся на заблокированной израильскими силами территории. Журналист Тарек Альян проживает с супругой и 14-летней дочерью в городе Газа на севере расположенного на побережье Средиземного моря одноименного палестинского анклава. "Ситуация близка к катастрофической: электричество и вода отключены. Мы стараемся поддерживать связь с внешним миром, и для зарядки своих смартфонов используем источники бесперебойного питания, аккумуляторы и небольшие электрогенераторы, работающие на бензине. Однако подключение к интернету в лучшем случае прерывистое, и очень трудно поддерживать связь с внешним миром, в частности с Россией", - сказал Альян. На данный момент Тарек с семьёй, как и другие проживающие на территории заблокированного сектора Газа российские граждане, дожидаются открытия гуманитарного коридора для их эвакуации в соседний Египет. "Мы должны покинуть сектор Газа при первой же возможности, но безопасных коридоров нет, поскольку все дороги в секторе Газа подвергаются израильским бомбардировкам", - отметил Альян. Накануне Тарек и его семья были вынуждены покинуть свой дом, после того как их близкие родственники погибли под бомбёжкой Израильских ВВС. Тарек с семьёй сейчас находятся на территории российского консульского пункта в секторе Газа, в здании, где до недавнего времени также располагались местные офисы различных международных гуманитарных организаций, которые недавно передислоцировались на юг сектора. "После того как прилетело по всем соседним домам, мы решили, что нам пора покинуть наш дом, и направились в здание, где расположен российский консульский пункт в Газе. Израильские власти консульский пункт как полноценное дипломатическое представительство не признают, но даже в таком ключе он может обеспечить хотя бы какую-то защиту от авиаударов", – добавил Альян. Израильские авиаудары вынудили многих горожан Газы, а также работающие в анклаве международные организации покинуть город и направиться в расположенные на юге сектора города Рафах и Хан-Юнис, которые в силу расположения вблизи египетской границы подвергаются менее интенсивному обстрелу. Брат Тарека, проживающий в другом районе Газы, был одним из тех, которому удалось проделать этот нелегкий путь. "Дорога из Газы в Рафах имеет протяженность около 35 километров, но она подвергается постоянному артиллерийскому обстрелу, и как во всём секторе Газа, там тоже нет гуманитарных коридоров. Раньше автоколонны передвигались в сопровождении автомобилей Международного Красного Креста (МККК), но они недавно покинули город Газа и переместились на юг сектора, где положение менее обострённое", – подчеркнул Альян. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, владимир путин, хамас, оон, международный комитет красного креста (мккк)