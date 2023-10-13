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"Ростех" поставил ВС России партию интеллектуальных систем минирования - РИА Новости, 13.10.2023
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08:11 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/sistemy-1902424673.html
"Ростех" поставил ВС России партию интеллектуальных систем минирования
"Ростех" поставил ВС России партию интеллектуальных систем минирования - РИА Новости, 13.10.2023
"Ростех" поставил ВС России партию интеллектуальных систем минирования
Предприятия "Ростеха" досрочно поставили российским войскам партию комплексов инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие", сообщили журналистам в РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T08:11
2023-10-13T08:11
технологии
бекхан оздоев
ростех
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Предприятия "Ростеха" досрочно поставили российским войскам партию комплексов инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие", сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха". "Ростех" досрочно отправил в войска партию комплексов инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие", - говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что в состав "Земледелия" входят боевая машина на шасси с колесной формулой 8х8, транспортно-заряжающая машина, а также транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами. Принцип работы ИСДМ схож с таковым у реактивных систем залпового огня, однако для минирования используются боеприпасы с двигателем на твердом топливе, снаряжённые различными типами мин. Вести подготовку к залпу из "Земледелия", вводить данные полётного задания и параметров самоликвидации мин можно дистанционно. Кроме того, система способна в автоматическом режиме стрелять по расчетным точкам прицеливания, получать координаты падения снарядов и передавать их военнослужащим. Как подчеркнул индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев, спецоперация и провалившееся контрнаступление ВСУ показали, что грамотно поставленные минные заграждения способны стать непреодолимым препятствием для противника. "Земледелие", по его словам, может с высокой скоростью устанавливать такие интеллектуальные минные поля даже в труднодоступных районах. "При этом способность взрывных устройств деактивироваться или самоликвидироваться в заданное время обеспечивает безопасное и быстрое разминирование после прекращения боевых действий. Что немаловажно, "Земледелие" повышает боевые возможности подразделений по решению задач минирования, соблюдая все международные соглашения о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств", - приводит слова Оздоева пресс-служба.
https://ria.ru/20231005/artilleriya-1900741402.html
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технологии, бекхан оздоев, ростех, вооруженные силы рф, безопасность
Технологии, Бекхан Оздоев, Ростех, Вооруженные силы РФ, Безопасность
"Ростех" поставил ВС России партию интеллектуальных систем минирования

"Ростех" досрочно поставил ВС России партию интеллектуальных систем минирования

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Предприятия "Ростеха" досрочно поставили российским войскам партию комплексов инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие", сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха".
"Ростех" досрочно отправил в войска партию комплексов инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе напомнили, что в состав "Земледелия" входят боевая машина на шасси с колесной формулой 8х8, транспортно-заряжающая машина, а также транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами. Принцип работы ИСДМ схож с таковым у реактивных систем залпового огня, однако для минирования используются боеприпасы с двигателем на твердом топливе, снаряжённые различными типами мин.
Вести подготовку к залпу из "Земледелия", вводить данные полётного задания и параметров самоликвидации мин можно дистанционно. Кроме того, система способна в автоматическом режиме стрелять по расчетным точкам прицеливания, получать координаты падения снарядов и передавать их военнослужащим.
Как подчеркнул индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев, спецоперация и провалившееся контрнаступление ВСУ показали, что грамотно поставленные минные заграждения способны стать непреодолимым препятствием для противника. "Земледелие", по его словам, может с высокой скоростью устанавливать такие интеллектуальные минные поля даже в труднодоступных районах.
«
"При этом способность взрывных устройств деактивироваться или самоликвидироваться в заданное время обеспечивает безопасное и быстрое разминирование после прекращения боевых действий. Что немаловажно, "Земледелие" повышает боевые возможности подразделений по решению задач минирования, соблюдая все международные соглашения о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств", - приводит слова Оздоева пресс-служба.
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