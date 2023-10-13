https://ria.ru/20231013/sistemy-1902424673.html

"Ростех" поставил ВС России партию интеллектуальных систем минирования

"Ростех" поставил ВС России партию интеллектуальных систем минирования - РИА Новости, 13.10.2023

"Ростех" поставил ВС России партию интеллектуальных систем минирования

Предприятия "Ростеха" досрочно поставили российским войскам партию комплексов инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие", сообщили журналистам в РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T08:11

2023-10-13T08:11

2023-10-13T08:11

технологии

бекхан оздоев

ростех

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Предприятия "Ростеха" досрочно поставили российским войскам партию комплексов инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие", сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха". "Ростех" досрочно отправил в войска партию комплексов инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие", - говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что в состав "Земледелия" входят боевая машина на шасси с колесной формулой 8х8, транспортно-заряжающая машина, а также транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами. Принцип работы ИСДМ схож с таковым у реактивных систем залпового огня, однако для минирования используются боеприпасы с двигателем на твердом топливе, снаряжённые различными типами мин. Вести подготовку к залпу из "Земледелия", вводить данные полётного задания и параметров самоликвидации мин можно дистанционно. Кроме того, система способна в автоматическом режиме стрелять по расчетным точкам прицеливания, получать координаты падения снарядов и передавать их военнослужащим. Как подчеркнул индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев, спецоперация и провалившееся контрнаступление ВСУ показали, что грамотно поставленные минные заграждения способны стать непреодолимым препятствием для противника. "Земледелие", по его словам, может с высокой скоростью устанавливать такие интеллектуальные минные поля даже в труднодоступных районах. "При этом способность взрывных устройств деактивироваться или самоликвидироваться в заданное время обеспечивает безопасное и быстрое разминирование после прекращения боевых действий. Что немаловажно, "Земледелие" повышает боевые возможности подразделений по решению задач минирования, соблюдая все международные соглашения о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств", - приводит слова Оздоева пресс-служба.

https://ria.ru/20231005/artilleriya-1900741402.html

https://ria.ru/20230922/samolet-1897928781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, бекхан оздоев, ростех, вооруженные силы рф, безопасность