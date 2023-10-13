https://ria.ru/20231013/siriya-1902681200.html

Американские беспилотники три раза нарушили воздушное пространство Сирии

Американские беспилотники три раза нарушили воздушное пространство Сирии - РИА Новости, 13.10.2023

Американские беспилотники три раза нарушили воздушное пространство Сирии

Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки три раза нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T22:06

2023-10-13T22:06

2023-10-13T22:06

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f-16

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки три раза нарушила протоколы деконфликтации, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано три случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Кулить. Он отметил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-16, парой истребителей Rafale и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции". За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* (запрещены в РФ).* Запрещенные в России террористические организации.

https://ria.ru/20230830/ssha-1893270117.html

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в мире, сирия, сша, эт-танф, f-16, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году