https://ria.ru/20231013/shtraf-1902471061.html

В Нидерландах оштрафовали компании за помощь в сооружении Крымского моста

В Нидерландах оштрафовали компании за помощь в сооружении Крымского моста - РИА Новости, 13.10.2023

В Нидерландах оштрафовали компании за помощь в сооружении Крымского моста

Прокуратура Нидерландов оштрафовала четыре голландские компании и приговорила к общественным работам восьмерых голландцев за помощь при строительстве Крымского... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T11:16

2023-10-13T11:16

2023-10-13T11:16

нидерланды

в мире

крымский мост

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ГААГА, 13 окт - РИА Новости. Прокуратура Нидерландов оштрафовала четыре голландские компании и приговорила к общественным работам восьмерых голландцев за помощь при строительстве Крымского моста, говорится в заявлении ведомства. Сообщается, что прокуратура Нидерландов провела расследование в отношении нескольких строительных и инжиниринговых компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста в период с 2014 по 2017 год. "Уголовные дела против четырех компаний и восьми человек теперь урегулированы внесудебно. Государственная прокуратура обвиняет эти компании и частные лица в преднамеренной продаже запчастей и предоставлении технической помощи для строительства Крымского моста", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что восьми обвиняемым назначено наказание в виде общественных работ от 20 до 60 часов, а компаниям - штрафы в размере 160 тысяч евро. Кроме того, прокуратура продолжает расследование в отношении ряда других компаний. Ожидается, что решение по ним вынесут в течение нескольких месяцев. Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожная часть моста открылась в мае 2018 года. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года, грузовое железнодорожное – в июне 2020 года.

https://ria.ru/20231008/terakt-1901326919.html

https://ria.ru/20230828/most-1892733015.html

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нидерланды, в мире, крымский мост