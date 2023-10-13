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В Нидерландах оштрафовали компании за помощь в сооружении Крымского моста - РИА Новости, 13.10.2023
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11:16 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/shtraf-1902471061.html
В Нидерландах оштрафовали компании за помощь в сооружении Крымского моста
В Нидерландах оштрафовали компании за помощь в сооружении Крымского моста - РИА Новости, 13.10.2023
В Нидерландах оштрафовали компании за помощь в сооружении Крымского моста
Прокуратура Нидерландов оштрафовала четыре голландские компании и приговорила к общественным работам восьмерых голландцев за помощь при строительстве Крымского... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:16
2023-10-13T11:16
нидерланды
в мире
крымский мост
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ГААГА, 13 окт - РИА Новости. Прокуратура Нидерландов оштрафовала четыре голландские компании и приговорила к общественным работам восьмерых голландцев за помощь при строительстве Крымского моста, говорится в заявлении ведомства. Сообщается, что прокуратура Нидерландов провела расследование в отношении нескольких строительных и инжиниринговых компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста в период с 2014 по 2017 год. "Уголовные дела против четырех компаний и восьми человек теперь урегулированы внесудебно. Государственная прокуратура обвиняет эти компании и частные лица в преднамеренной продаже запчастей и предоставлении технической помощи для строительства Крымского моста", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что восьми обвиняемым назначено наказание в виде общественных работ от 20 до 60 часов, а компаниям - штрафы в размере 160 тысяч евро. Кроме того, прокуратура продолжает расследование в отношении ряда других компаний. Ожидается, что решение по ним вынесут в течение нескольких месяцев. Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожная часть моста открылась в мае 2018 года. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года, грузовое железнодорожное – в июне 2020 года.
https://ria.ru/20231008/terakt-1901326919.html
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нидерланды, в мире, крымский мост
Нидерланды, В мире, Крымский мост
В Нидерландах оштрафовали компании за помощь в сооружении Крымского моста

В Нидерландах оштрафовали 4 компании за помощь при строительстве Крымского моста

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВид на Крымский мост
Вид на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Вид на Крымский мост. Архивное фото
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ГААГА, 13 окт - РИА Новости. Прокуратура Нидерландов оштрафовала четыре голландские компании и приговорила к общественным работам восьмерых голландцев за помощь при строительстве Крымского моста, говорится в заявлении ведомства.
Сообщается, что прокуратура Нидерландов провела расследование в отношении нескольких строительных и инжиниринговых компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста в период с 2014 по 2017 год.
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"Уголовные дела против четырех компаний и восьми человек теперь урегулированы внесудебно. Государственная прокуратура обвиняет эти компании и частные лица в преднамеренной продаже запчастей и предоставлении технической помощи для строительства Крымского моста", - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что восьми обвиняемым назначено наказание в виде общественных работ от 20 до 60 часов, а компаниям - штрафы в размере 160 тысяч евро.
Кроме того, прокуратура продолжает расследование в отношении ряда других компаний. Ожидается, что решение по ним вынесут в течение нескольких месяцев.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожная часть моста открылась в мае 2018 года. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года, грузовое железнодорожное – в июне 2020 года.
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