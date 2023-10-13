https://ria.ru/20231013/shoygu-1902275966.html

Ирина Шойгу: хотим открыть в монастыре в Туве учебный центр и клинику

Ирина Шойгу: хотим открыть в монастыре в Туве учебный центр и клинику - РИА Новости, 13.10.2023

Ирина Шойгу: хотим открыть в монастыре в Туве учебный центр и клинику

Этой осенью в новом буддийском монастыре Тубтен Шедруб Линг в столице Тувы Кызыле впервые прошла Международная научная конференция "Традиционная медицина и... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T08:00

2023-10-13T08:00

2023-10-13T08:00

интервью

религия

буддизм

монастыри

даши намдаков

кызыл

религия

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Этой осенью в новом буддийском монастыре Тубтен Шедруб Линг в столице Тувы Кызыле впервые прошла Международная научная конференция "Традиционная медицина и духовные практики в современном мире: тенденции и перспективы развития". Построил обитель и инициировал проведение форума Культурный фонд имени Кужугета Шойгу. Об итогах конференции, уникальности монастыря и планах развития духовности, образования и медицины в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказала председатель правления фонда Ирина Шойгу. Беседовала Ольга Липич.– Ирина Кужугетовна, каковы первые итоги форума, удалось ли наметить пути взаимодействия буддийской медицины с современной западной наукой, официальными подходами к лечению?– Да, удалось наметить пути интеграции. Надеюсь, это будет способствовать оздоровлению нашего общества в целом. Полагаю, что дан некий старт и решению вопросов правового регулирования.– В чем кроются сегодня основные проблемы в этой области?– Юридический аспект: правовое поле не подготовлено. У нас учатся ребята на тибетских докторов. Есть врачи тибетской медицины, которые получают образование высокого уровня в Индии, в буддийских монастырях, и имеют большой опыт. Но, приезжая в Россию, практиковать в полном объеме они официально не могут. Это касается и специалистов в области китайской медицины.Чтобы иметь возможность легально работать, применять свои знания, лечить людей, тибетским докторам сейчас необходимо параллельно получать документы об окончании других медицинских учебных заведений, дополнительные дипломы и сертификаты.– Бич современного человечества – психологические проблемы, стрессы, тревоги. Насколько духовные практики буддизма, осознанность важны, на ваш взгляд, в подходе к различным явлениям и угрозам в жизни, чтобы сохранять здоровье?– Участники нашей конференции, в частности, академик Святослав Всеволодович Медведев, основатель Института мозга человека РАН, говорили об этом. О пользе исследований медитации, о выявленных для человека возможностях. Представитель Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Кимович Вавилов очень точно сказал, что в основе помощи людям и врачевания должно быть сострадание. Основная линия в буддизме – это именно сострадание. Думаю, что, опираясь на это, мы будем иметь шансы наиболее действенной помощи людям.– Что буддизм как религия, философия и наука значит для вас лично, для вашего брата Сергея Кужугетовича Шойгу, для всей вашей семьи?– Мы православные, крещеные. Но буддизм – это наша история, наши традиции. Мы очень тесно связаны с родной Тувой, где основной религией является буддизм.– То, что вы крещеный человек, не мешает вам помогать последователям буддизма в Туве, общаться с ламами?– Нет, конечно. Буддизм не отрицает ни одной религии, и Его Святейшество Далай-лама говорит, что все религии хороши, что если вы живете среди людей одной конфессии, то оставайтесь в ней, но вы можете интересоваться философией буддизма. И я, например, интересуюсь философией буддизма. Смысл в глубинных вещах, добре и сострадании.– Насколько знаю, Тубтен Шедруб Линг – единственный буддийский монастырь в России, который взял под покровительство Далай-лама. А что еще уникального в этой обители?– Уникально все. Только у нас есть столько реликвий, переданных Его Святейшеством Далай-ламой. Это частица праха Будды Шакьямуни, которая помещена в центральную статую Будды в монастыре. Это монашеские одеяния Далай-ламы, которые Его Святейшество подарил нашей обители, собственноручно подписав их. Это буддийские священные тексты. Далай-лама назначил для монастыря и Защитника дхармы, учения, Шестирукого Махакалу, который считается гневной формой Авалокитешвары, Будды Сострадания.Большие статуи божеств в монастыре – это уникальные произведения искусства и по замыслу, и по технике исполнения (с эффектом состаривания). Ни в одном другом буддийском монастыре России таких больше нет. Для обители созданы также небольшие статуи тысячи будд.Все статуи создал знаменитый российский скульптор, заслуженный художник России Даши Намдаков (буддист по вероисповеданию, родом из Бурятии). И когда Третьяковская галерея предлагала нам сделать выставку больших статуй перед их установкой, наполнением и "оживлением", статуя Майтреи (Будды Будущего) по высоте не прошла.– Как "оживляли" статуи?– Мы "оживляли" их здесь, в монастыре. Для этого была проделана огромная работа. Проводили определенные обряды, строго соблюдая правила. В частности, четыре священнослужителя, монахи поехали в тайгу, попросили духов местности разрешения срубить священные кедры, которые затем привезли в Кызыл в наш монастырь. Здесь кедры должны были высохнуть, затем их нужно было ошкурить. Потом необходимо было сделать для каждой статуи древо жизни.Чтобы правильно наполнить статуи в храме, нужны опытные тантрические монахи. Так, тантрический монах из расположенного в Индии тибетского монастыря Гьюдмед, ныне работающий в Бурятии, рассказал нам, какое количество мантр нужно напечатать, как их свернуть в свитки, где их можно взять. Служитель из Калмыкии предоставил нам все электронные версии 28 мантр, чтобы мы их напечатали. Нам помогали все.Нужна была еще масса ингредиентов. Например, благовония: молотый артыш (высокогорный можжевельник). Из тибетских монастырей Индии нужно было привезти особые горшочки – сосуды богатства, а также цаца (скульптурные, обычно глиняные подношения). Кроме того, нужно было определенным образом обработать статуи внутри перед их наполнением. Наши волонтеры скрутили вручную пять тонн мантр, причем каждый свиток надо было одеть в ткань. А дальше надо было, чтобы монахи освятили все, чем будут наполнены статуи в храме.– Волонтеры – это кто были, и что еще они делали?– Это верующие люди, из разных социальных групп. Они даже сами сделали машину для перемалывания артыша, купленного на подаяния. Намололи, сколько было необходимо для заполнения статуй, несколько мешков. И еще нужно было засыпать внутрь статуй рис в большом количестве. Много всего на разных этапах. Каждый этап работы запечатлен в цикле документальных фильмов Романа Сухоставского, посвященных обители Тубтен Шедруб Линг.– Как на русский язык переводите название монастыря?– Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни.– Поделитесь, пожалуйста, планами развития Тубтен Шедруб Линг? Что еще хотите построить после того, как возведен этот прекрасный главный храм?– В первую очередь, нам нужно построить два общежития. Одно – для монахов, которые служат в монастыре. Другое – для учеников, которые будут в обители получать образование.– На сколько человек общежития?– Примерно на тридцать монахов и тридцать учеников, в общей сложности на шестьдесят человек.– А где сейчас живут монахи, служащие в храме?– В квартирах, которые для них снимаем.– Длительное ли предполагается обучение в монастыре?– Четыре года.– Получается, будет целый учебный центр?– Да, мы хотим открыть в монастыре учебный центр. Образование высокого уровня – это одна из важнейших задач.Уже сейчас наши ламы получают допобразование в Тувинском госуниверситете, который получил на это грант Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям. Представители духовенства повышают квалификацию, изучают старомонгольский язык и другие нужные им сегодня для работы предметы. Допобразование лам – это первый этап.Надеемся, в дальнейшем Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям будет нам помогать и в первичном обучении послушников, которых монастырь будет набирать.Для организации начального обучения нужно, чтобы мы, Тувинский госуниверситет и управление Камбы-ламы республики получили соответствующую лицензию. Это долгая дорога, но я думаю, все получится.– А есть ли уже территория, на которой все это строить?– Да, это земля монастыря, которая изначально и предназначалась для второй очереди строительства. Рядом с главным храмом.– На конференции много говорилось о необходимости развития традиционной восточной медицины. Какие-то идеи в этой области связаны с Тубтен Шедруб Линг?– В наших планах построить при монастыре медицинский центр, клинику восточной медицины. Это одна из главных мотиваций, задач, чтобы монастырь ожил. Этот центр будет значимым для всей России. И наша конференция положила этому начало.– Что-то еще крупное, помимо общежития с учебным центром и клиники восточной медицины, в будущем думаете создать при монастыре?– Да, были планы создать спортивный центр – дворец ушу и оздоровительной гимнастики цигун. Надеюсь, что со временем они воплотятся в жизнь. У нас в Туве развиты эти виды спорта, наши дети занимают хорошие места на соревнованиях. И это мечта Сергея Кужугетовича: создать медицинский центр и спортивный центр ушу, чтобы все это развивалось в комплексе. Тогда можно будет приглашать лучших специалистов, обучать не только детей, но и взрослых, местных преподавателей, проводить мастер-классы.– Сколько служителей в Тубтен Шедруб Линг на начальном этапе?– Около восьми человек. Шестерым мы в настоящее время оформляем трудовые визы, это тибетские монахи из Индии. А остальные – это наши, тувинские монахи.Пока не приехали монахи, которые будут жить и трудиться у нас постоянно, в храме служат двое монахов, специально приглашенных к нам на три месяца. А также приходят Камбы-лама Тувы Гелек Нацык-Доржу и тибетский монах, постоянно служащий в другом буддийском храме Кызыла, который называется Цеченлинг (в переводе "Обитель безграничного сострадания").– А на сколько монахов и каких рассчитываете в будущем?– На тридцать монахов – когда построим общежитие. Важно, что Тубтен Шедруб Линг – монастырь чистой традиции, в нем будут жить и служить монахи, принявшие полное монашеское посвящение, со множеством обетов.

https://ria.ru/20230927/tuva-1899164523.html

https://ria.ru/20230708/dalay-lama-1882952533.html

https://ria.ru/20221113/monastyr-1831074380.html

https://ria.ru/20190530/1555050954.html

кызыл

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, религия, буддизм, монастыри, даши намдаков, кызыл