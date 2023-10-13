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Поступок Шольца вывел из себя Киев, пишут СМИ - РИА Новости, 13.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:08 13.10.2023 (обновлено: 13:39 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/sholts-1902508137.html
Поступок Шольца вывел из себя Киев, пишут СМИ
Поступок Шольца вывел из себя Киев, пишут СМИ - РИА Новости, 13.10.2023
Поступок Шольца вывел из себя Киев, пишут СМИ
Поведение канцлера Германии Олафа Шольца вызвало гнев в Киеве, пишет Politico."Колебания Шольца по вопросу поставок ракет Taurus вызывают возмущение в Киеве, но РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T13:08
2023-10-13T13:39
специальная военная операция на украине
в мире
олаф шольц
украина
киев
вооруженные силы украины
берлин (город)
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Поведение канцлера Германии Олафа Шольца вызвало гнев в Киеве, пишет Politico."Колебания Шольца по вопросу поставок ракет Taurus вызывают возмущение в Киеве, но у Берлина есть немало причин для такой осмотрительности", — говорится в публикации.Там отмечается, что Германия отказывается поставлять это вооружение ВСУ из-за особенностей взрывателя и возможности нанести удар по Крымскому мосту. "Для Киева Крымский мост — исключительно важная цель. Он несколько раз пытался разрушить этот мост. &lt;...&gt; Но именно по этой причине Шольц не хочет поставлять ракеты Taurus. Недавно он заявил, что если Украина применит немецкую ракету для разрушения моста, то это станет "эскалацией военных действий". По словам Шольца, обязанность канцлера — обеспечить, чтобы "Германия не стала участницей конфликта", — пишут авторы. По их мнению, немецкие власти также опасаются, что Taurus может попасть в руки российских военных, и они узнают секретную информацию, а эта ракета — единственное в распоряжении Берлина "реальное средство для нанесения ударов по объектам в глубине обороны". "Несмотря на опасения Шольца, давление на него усиливается, и не исключено, что он может сдаться", — заключается в статье. В середине сентября министр обороны Германии Борис Писториус заявил о возможности скорого решения вопроса о передаче Киеву ракет Taurus. При этом в Берлине уже несколько раз давали понять, что поставки этого оружия не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнерами по НАТО. Главный спорный пункт — дальность действия ракет, составляющая 500 километров. Это нарушало бы принцип Берлина не поставлять оружие с подобными характеристиками. Немецкие эксперты обсуждают, можно ли запрограммировать ракеты так, чтобы их нельзя было применять для ударов по российской территории. Как писал Spiegel, этот вопрос сейчас интересует Шольца, поэтому и ведутся переговоры с представителями военной промышленности.В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231013/ukraina-1902484156.html
https://ria.ru/20231013/zelenskiy-1902459795.html
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украина
киев
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в мире, олаф шольц, украина, киев, вооруженные силы украины, берлин (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Олаф Шольц, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Берлин (город)
Поступок Шольца вывел из себя Киев, пишут СМИ

Politico: колебания Шольца по поставкам Taurus выводят Киев из себя

© AP Photo / Julia NikhinsonКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Julia Nikhinson
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Поведение канцлера Германии Олафа Шольца вызвало гнев в Киеве, пишет Politico.

"Колебания Шольца по вопросу поставок ракет Taurus вызывают возмущение в Киеве, но у Берлина есть немало причин для такой осмотрительности", — говорится в публикации.
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Там отмечается, что Германия отказывается поставлять это вооружение ВСУ из-за особенностей взрывателя и возможности нанести удар по Крымскому мосту.

"Для Киева Крымский мост — исключительно важная цель. Он несколько раз пытался разрушить этот мост. <...> Но именно по этой причине Шольц не хочет поставлять ракеты Taurus. Недавно он заявил, что если Украина применит немецкую ракету для разрушения моста, то это станет "эскалацией военных действий". По словам Шольца, обязанность канцлера — обеспечить, чтобы "Германия не стала участницей конфликта", — пишут авторы.

По их мнению, немецкие власти также опасаются, что Taurus может попасть в руки российских военных, и они узнают секретную информацию, а эта ракета — единственное в распоряжении Берлина "реальное средство для нанесения ударов по объектам в глубине обороны".
"Несмотря на опасения Шольца, давление на него усиливается, и не исключено, что он может сдаться", — заключается в статье.
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В середине сентября министр обороны Германии Борис Писториус заявил о возможности скорого решения вопроса о передаче Киеву ракет Taurus. При этом в Берлине уже несколько раз давали понять, что поставки этого оружия не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнерами по НАТО.

Главный спорный пункт — дальность действия ракет, составляющая 500 километров. Это нарушало бы принцип Берлина не поставлять оружие с подобными характеристиками. Немецкие эксперты обсуждают, можно ли запрограммировать ракеты так, чтобы их нельзя было применять для ударов по российской территории. Как писал Spiegel, этот вопрос сейчас интересует Шольца, поэтому и ведутся переговоры с представителями военной промышленности.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОлаф ШольцУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныБерлин (город)
 
 
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