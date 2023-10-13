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SHAMAN поделился впечатлениями от совместного выступления с Путиным - РИА Новости, 13.10.2023
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Шоубиз
 
17:59 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/shaman-1902615088.html
SHAMAN поделился впечатлениями от совместного выступления с Путиным
SHAMAN поделился впечатлениями от совместного выступления с Путиным - РИА Новости, 13.10.2023
SHAMAN поделился впечатлениями от совместного выступления с Путиным
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в беседе с блогершей Лилией Абрамовой поделился своим впечатлением от совместного выступления с Президентом России Владимиром... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T17:59
2023-10-13T17:59
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в беседе с блогершей Лилией Абрамовой поделился своим впечатлением от совместного выступления с Президентом России Владимиром Путиным на Красной площади. "Это событие значимо для меня настолько, что перестал теперь видеть смысл в дуэтах, – признался музыкант. – В тот момент я чувствовал, что нужно спеть хорошо. А потом появилось ощущение одновременного опустошения и наполненности. Этот момент останется со мной на всю жизнь". Исполнитель хита "Я русский" выступил на одной сцене с Главой государства 30 сентября этого года. Тогда на Красной площади прошел концерт "Одна страна, одна семья, одна Россия!". Он был посвящен годовщине воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ.Ярослав Дронов и Владимир Путин исполнили Гимн России, который послушали около 500 тысяч человек. "Я, наверное, столько не соберу, – добавил певец. – Исключение составит, если наш дуэт с Владимиром Владимировичем повторится". В разговоре с Абрамовой SHAMAN также сказал, что видит будущее России "светлым, гениальным, великим и безграничным".
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новости шоу-бизнеса, shaman (ярослав дронов) , россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Знаменитости
SHAMAN поделился впечатлениями от совместного выступления с Путиным

SHAMAN назвал выступление с Путиным самым памятным моментом в своей жизни

© Фото : SHAMAN Концерт SHAMAN
Концерт SHAMAN - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© Фото : SHAMAN
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в беседе с блогершей Лилией Абрамовой поделился своим впечатлением от совместного выступления с Президентом России Владимиром Путиным на Красной площади.
«
"Это событие значимо для меня настолько, что перестал теперь видеть смысл в дуэтах, – признался музыкант. – В тот момент я чувствовал, что нужно спеть хорошо. А потом появилось ощущение одновременного опустошения и наполненности. Этот момент останется со мной на всю жизнь".
Исполнитель хита "Я русский" выступил на одной сцене с Главой государства 30 сентября этого года.
Тогда на Красной площади прошел концерт "Одна страна, одна семья, одна Россия!". Он был посвящен годовщине воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ.
Ярослав Дронов и Владимир Путин исполнили Гимн России, который послушали около 500 тысяч человек.
«
"Я, наверное, столько не соберу, – добавил певец. – Исключение составит, если наш дуэт с Владимиром Владимировичем повторится".
В разговоре с Абрамовой SHAMAN также сказал, что видит будущее России "светлым, гениальным, великим и безграничным".
Концерт SHAMAN - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Треть россиян назвала SHAMAN лучшим певцом на российской эстраде
2 октября, 12:18
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаSHAMAN (Ярослав Дронов)РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинЗнаменитости
 
 
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