https://ria.ru/20231013/shaman-1902615088.html
SHAMAN поделился впечатлениями от совместного выступления с Путиным
SHAMAN поделился впечатлениями от совместного выступления с Путиным - РИА Новости, 13.10.2023
SHAMAN поделился впечатлениями от совместного выступления с Путиным
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в беседе с блогершей Лилией Абрамовой поделился своим впечатлением от совместного выступления с Президентом России Владимиром... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T17:59
2023-10-13T17:59
2023-10-13T17:59
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в беседе с блогершей Лилией Абрамовой поделился своим впечатлением от совместного выступления с Президентом России Владимиром Путиным на Красной площади. "Это событие значимо для меня настолько, что перестал теперь видеть смысл в дуэтах, – признался музыкант. – В тот момент я чувствовал, что нужно спеть хорошо. А потом появилось ощущение одновременного опустошения и наполненности. Этот момент останется со мной на всю жизнь". Исполнитель хита "Я русский" выступил на одной сцене с Главой государства 30 сентября этого года. Тогда на Красной площади прошел концерт "Одна страна, одна семья, одна Россия!". Он был посвящен годовщине воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ.Ярослав Дронов и Владимир Путин исполнили Гимн России, который послушали около 500 тысяч человек. "Я, наверное, столько не соберу, – добавил певец. – Исключение составит, если наш дуэт с Владимиром Владимировичем повторится". В разговоре с Абрамовой SHAMAN также сказал, что видит будущее России "светлым, гениальным, великим и безграничным".
https://ria.ru/20231002/shaman-1899904956.html
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РИА Новости
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SHAMAN поделился впечатлениями от совместного выступления с Путиным
SHAMAN назвал выступление с Путиным самым памятным моментом в своей жизни