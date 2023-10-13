https://ria.ru/20231013/saper-1902600379.html
Сапер МЧС, подорвавшийся на мине в ЛНР, вернулся к службе с протезом
Сапер МЧС, подорвавшийся на мине в ЛНР, вернулся к службе с протезом - РИА Новости, 13.10.2023
Сапер МЧС, подорвавшийся на мине в ЛНР, вернулся к службе с протезом
Сапер МЧС России с позывным "Моисей" потерял ногу, подорвавшись на противопехотной мине в ЛНР, но после реабилитации вернулся к службе, научившись ходить с... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:56
2023-10-13T16:56
2023-10-13T17:02
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Сапер МЧС России с позывным "Моисей" потерял ногу, подорвавшись на противопехотной мине в ЛНР, но после реабилитации вернулся к службе, научившись ходить с протезом, рассказали в МЧС РФ. По данным министерства, пиротехник сводного отряда Донского спасательного центра МЧС России почти год назад при разминировании местности у села Желтое ЛНР потерял ногу, подорвавшись на противопехотной мине. "В упорных ежедневных тренировках "Моисей" вновь учился ходить. Сейчас он опять в рядах пиротехников МЧС России продолжает миссию по разминированию... Всего за два года службы капитан Донского спасательного центра вместе с боевыми товарищами обезвредили и уничтожили почти сотню взрывоопасных предметов", - говорится в Telegram-канале ведомства. В МЧС подчеркнули, что глава министерства Александр Куренков наградил пиротехника орденом Мужества.
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россия, луганская народная республика, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
Сапер МЧС, подорвавшийся на мине в ЛНР, вернулся к службе с протезом
Подорвавшийся на мине в ЛНР сапер "Моисей" вернулся к службе с протезом ноги