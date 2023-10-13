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Антонов рассказал о дисбалансах на сырьевых площадках от санкций США
Антонов рассказал о дисбалансах на сырьевых площадках от санкций США - РИА Новости, 13.10.2023
Антонов рассказал о дисбалансах на сырьевых площадках от санкций США
США санкциями против РФ провоцируют дисбалансы на сырьевых площадках, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T03:24
2023-10-13T03:24
2023-10-13T03:24
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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. США санкциями против РФ провоцируют дисбалансы на сырьевых площадках, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Сознательное провоцирование Вашингтоном новых дисбалансов на сырьевых площадках в условиях и без того хрупкого положения дел в глобальном хозяйстве вызывает только недоумение", - говорится в заявлении Антонова. Ранее минфин США объявил о санкциях против двух компаний и двух судов якобы за нарушение санкций "ценового потолка" на экспортируемую российскую нефть. Антонов, со своей стороны, заявил, что очередной санкционный выпад не удивляет. "Поражает маниакальное стремление, с которым здесь пытаются наказать нашу страну. Разрушаются выстраиваемые годами правила и принципы многосторонней торговли", - заявил высокопоставленный дипломат. "Мы давно поняли, что лозунги о свободном рынке для Вашингтона - пустой звук. Эти громкие тезисы используются Соединенными Штатами исключительно для продвижения интересов американского бизнеса. Навязывания партнерам невыгодных коммерческих условий и выкачивания ресурсов из развивающихся стран", - добавил Антонов. "Когда американцы не могут выиграть в честной конкуренции или осознают провальность собственной ограничительной стратегии, в ход идет весь арсенал вмешательств в функционирование рынков. Оказывается неприкрытое давление на дружественные России государства. Сегодняшние действия администрации - очередное тому подтверждение", - подчеркнул он.
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Россия, США, Анатолий Антонов, В мире
Антонов рассказал о дисбалансах на сырьевых площадках от санкций США
Антонов: санкции США против России провоцируют дисбалансы на сырьевых площадках
ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. США санкциями против РФ провоцируют дисбалансы на сырьевых площадках, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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"Сознательное провоцирование Вашингтоном новых дисбалансов на сырьевых площадках в условиях и без того хрупкого положения дел в глобальном хозяйстве вызывает только недоумение", - говорится в заявлении Антонова.
Ранее минфин США объявил о санкциях против двух компаний и двух судов якобы за нарушение санкций "ценового потолка" на экспортируемую российскую нефть.
Антонов, со своей стороны, заявил, что очередной санкционный выпад не удивляет. "Поражает маниакальное стремление, с которым здесь пытаются наказать нашу страну. Разрушаются выстраиваемые годами правила и принципы многосторонней торговли", - заявил высокопоставленный дипломат.
"Мы давно поняли, что лозунги о свободном рынке для Вашингтона - пустой звук. Эти громкие тезисы используются Соединенными Штатами исключительно для продвижения интересов американского бизнеса. Навязывания партнерам невыгодных коммерческих условий и выкачивания ресурсов из развивающихся стран", - добавил Антонов.
"Когда американцы не могут выиграть в честной конкуренции или осознают провальность собственной ограничительной стратегии, в ход идет весь арсенал вмешательств в функционирование рынков. Оказывается неприкрытое давление на дружественные России государства. Сегодняшние действия администрации - очередное тому подтверждение", - подчеркнул он.
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