https://ria.ru/20231013/sandu-1902519125.html
Додон заявил, что Санду использует флаг и послов ЕС в своих целях
Додон заявил, что Санду использует флаг и послов ЕС в своих целях - РИА Новости, 13.10.2023
Додон заявил, что Санду использует флаг и послов ЕС в своих целях
Президент Молдавии Майя Санду использует европейский флаг и послов ЕС, чтобы достигать своих целей по удержанию власти, считает бывший глава республики, глава... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T13:36
2023-10-13T13:36
2023-10-13T13:36
в мире
молдавия
майя санду
игорь додон
евросоюз
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КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду использует европейский флаг и послов ЕС, чтобы достигать своих целей по удержанию власти, считает бывший глава республики, глава Соцпартии Игорь Додон. "Майя Санду использует для достижения своих целей флаг Европейского союза и послов. Поддержка европейской интеграции Молдовы при Майе Санду падает, потому что вы, уважаемые послы, входите в ее группировку и молчаливо позволяете ей все беззакония", - заявил Додон в эфире, транслировавшемся в соцсетях. Он считает, что через несколько лет в Молдавии не останется желающих вступить в ЕС, поскольку под предлогом процесса евроинтеграции в стране вводится цензура, идет борьба с оппозицией, притесняются фермеры и экономические агенты. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, майя санду, игорь додон, евросоюз
В мире, Молдавия, Майя Санду, Игорь Додон, Евросоюз
Додон заявил, что Санду использует флаг и послов ЕС в своих целях
Додон: Санду использует флаг и послов Евросоюза, чтобы удержаться у власти
КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду использует европейский флаг и послов ЕС, чтобы достигать своих целей по удержанию власти, считает бывший глава республики, глава Соцпартии Игорь Додон.
"Майя Санду использует для достижения своих целей флаг Европейского союза и послов. Поддержка европейской интеграции Молдовы при Майе Санду падает, потому что вы, уважаемые послы, входите в ее группировку и молчаливо позволяете ей все беззакония", - заявил Додон в эфире, транслировавшемся в соцсетях.
Он считает, что через несколько лет в Молдавии не останется желающих вступить в ЕС, поскольку под предлогом процесса евроинтеграции в стране вводится цензура, идет борьба с оппозицией, притесняются фермеры и экономические агенты.
Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе
23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине
и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия
выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
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