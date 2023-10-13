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Додон заявил, что Санду использует флаг и послов ЕС в своих целях - РИА Новости, 13.10.2023
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13:36 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/sandu-1902519125.html
Додон заявил, что Санду использует флаг и послов ЕС в своих целях
Додон заявил, что Санду использует флаг и послов ЕС в своих целях - РИА Новости, 13.10.2023
Додон заявил, что Санду использует флаг и послов ЕС в своих целях
Президент Молдавии Майя Санду использует европейский флаг и послов ЕС, чтобы достигать своих целей по удержанию власти, считает бывший глава республики, глава... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T13:36
2023-10-13T13:36
в мире
молдавия
майя санду
игорь додон
евросоюз
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КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду использует европейский флаг и послов ЕС, чтобы достигать своих целей по удержанию власти, считает бывший глава республики, глава Соцпартии Игорь Додон. "Майя Санду использует для достижения своих целей флаг Европейского союза и послов. Поддержка европейской интеграции Молдовы при Майе Санду падает, потому что вы, уважаемые послы, входите в ее группировку и молчаливо позволяете ей все беззакония", - заявил Додон в эфире, транслировавшемся в соцсетях. Он считает, что через несколько лет в Молдавии не останется желающих вступить в ЕС, поскольку под предлогом процесса евроинтеграции в стране вводится цензура, идет борьба с оппозицией, притесняются фермеры и экономические агенты. Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
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в мире, молдавия, майя санду, игорь додон, евросоюз
В мире, Молдавия, Майя Санду, Игорь Додон, Евросоюз
Додон заявил, что Санду использует флаг и послов ЕС в своих целях

Додон: Санду использует флаг и послов Евросоюза, чтобы удержаться у власти

© AP Photo / Darko BandicПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Darko Bandic
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду использует европейский флаг и послов ЕС, чтобы достигать своих целей по удержанию власти, считает бывший глава республики, глава Соцпартии Игорь Додон.
"Майя Санду использует для достижения своих целей флаг Европейского союза и послов. Поддержка европейской интеграции Молдовы при Майе Санду падает, потому что вы, уважаемые послы, входите в ее группировку и молчаливо позволяете ей все беззакония", - заявил Додон в эфире, транслировавшемся в соцсетях.
Он считает, что через несколько лет в Молдавии не останется желающих вступить в ЕС, поскольку под предлогом процесса евроинтеграции в стране вводится цензура, идет борьба с оппозицией, притесняются фермеры и экономические агенты.
Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Санду пошла ва-банк. Молдавия наказывает оппозицию за дружбу с Россией
21 сентября, 16:49
 
В миреМолдавияМайя СандуИгорь ДодонЕвросоюз
 
 
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