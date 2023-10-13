https://ria.ru/20231013/samozanyatye-1902482289.html

Число самозанятых в Подмосковье превысило 600 тысяч

Число самозанятых в Подмосковье превысило 600 тысяч - РИА Новости, 13.10.2023

Число самозанятых в Подмосковье превысило 600 тысяч

По итогам девяти месяцев 2023 года количество самозанятых в Московской области превысило отметку в 600 тысяч, сообщает пресс-служба министерства инвестиций,... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T11:52

2023-10-13T11:52

2023-10-13T11:52

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. По итогам девяти месяцев 2023 года количество самозанятых в Московской области превысило отметку в 600 тысяч, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.Зампред правительства региона – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что в настоящее время в Московской области трудится 602 тысячи самозанятых — по этому показателю регион занимает второе место среди субъектов РФ."С начала года в Подмосковье было зарегистрировано порядка 121 тысячи самозанятых: в процентном соотношении рост составил 25%", — сказала Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.Она добавила, что подмосковные самозанятые могут на льготных условиях воспользоваться услугами центра "Мой бизнес", который создан в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".В пресс-службе добавили, что бизнесмены могут пользоваться сервисом по рекламе товаров и услуг, получить содействие в регистрации товарных знаков. Софинансирование со стороны центра "Мой бизнес" составит до 90%.Также самозанятые региона наравне с субъектами МСП могут подать заявку на получение субсидии при выходе на маркетплейсы."Участие в программе принимают 13 крупнейших торговых онлайн-площадок, в том числе OZON, "СберМегаМаркет" и "Яндекс.Маркет". В рамках региональной поддержки бизнес может компенсировать до 50% стоимости комиссии, доставки и продвижения товаров. Подать заявку можно до 31 октября", — уточнила Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство" инициирован президентом России. Куратор национального проекта - первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230717/zaymy-1884702636.html

https://ria.ru/20230920/podmoskove-1897534975.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей белоусов