https://ria.ru/20231013/s-300-1902554636.html

ВС России на этой неделе поразили украинский С-300 в Николаевской области

ВС России на этой неделе поразили украинский С-300 в Николаевской области - РИА Новости, 13.10.2023

ВС России на этой неделе поразили украинский С-300 в Николаевской области

Российские средства ПВО за неделю уничтожили один зенитно-ракетный комплекс Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T15:02

2023-10-13T15:02

2023-10-13T15:51

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

николаевская область

зрк с-300

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО за неделю уничтожили один зенитно-ракетный комплекс Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.По данным МО РФ, на этой неделе поражен зенитный ракетный комплекс С-300 в районе города Николаев.Всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 488 самолетов, 250 вертолетов, 7790 беспилотников, 441 зенитный ракетный комплекс, 12546 танков и других боевых бронированных машин.

https://ria.ru/20231012/antonov-1902157519.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, николаевская область, зрк с-300, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр