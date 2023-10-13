https://ria.ru/20231013/s-300-1902554636.html
ВС России на этой неделе поразили украинский С-300 в Николаевской области
ВС России на этой неделе поразили украинский С-300 в Николаевской области - РИА Новости, 13.10.2023
ВС России на этой неделе поразили украинский С-300 в Николаевской области
Российские средства ПВО за неделю уничтожили один зенитно-ракетный комплекс Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:02
2023-10-13T15:02
2023-10-13T15:51
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
николаевская область
зрк с-300
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО за неделю уничтожили один зенитно-ракетный комплекс Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.По данным МО РФ, на этой неделе поражен зенитный ракетный комплекс С-300 в районе города Николаев.Всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 488 самолетов, 250 вертолетов, 7790 беспилотников, 441 зенитный ракетный комплекс, 12546 танков и других боевых бронированных машин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВС России на этой неделе поразили украинский С-300 в Николаевской области
Минобороны: ВС России поразили украинский С-300 в Николаевской области