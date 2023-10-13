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Религиоведы объяснили суть громких кадровых перестановок в РПЦ - РИА Новости, 13.10.2023
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Религия
 
11:57 13.10.2023 (обновлено: 15:16 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/rpts-1902484889.html
Религиоведы объяснили суть громких кадровых перестановок в РПЦ
Религиоведы объяснили суть громких кадровых перестановок в РПЦ - РИА Новости, 13.10.2023
Религиоведы объяснили суть громких кадровых перестановок в РПЦ
После кадровых решений Священного синода РПЦ ее работа в Крыму активизируется, в Африке – приобретет более спокойный характер, а в Иерусалиме – окажется под... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:57
2023-10-13T15:16
религия
израиль
европа
митрополит тихон (шевкунов)
митрополит леонид (клинский леонид (горбачев)
русская православная церковь
болгарская православная церковь
религия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. После кадровых решений Священного синода РПЦ ее работа в Крыму активизируется, в Африке – приобретет более спокойный характер, а в Иерусалиме – окажется под руководством клирика, прошедшего испытание антироссийской травлей в Европе, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.Священный синод РПЦ накануне направил митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая) руководить Омской и Таврической митрополией, не сохранив за ним должность управделами Московской патриархии и другие посты. Митрополит Тихон (Шевкунов) по решению Синода возглавил Крымскую митрополию. Синод заменил патриаршего экзарха Африки: вместо митрополита Клинского Леонида (Горбачева) им стал епископ Зарайский Константин (Островский). Кроме того, архимандрит Вассиан (Змеев), высланный ранее властями Болгарии, был назначен руководителем русской духовной миссии в Иерусалиме.Решения Синода обусловлены внутрицерковной логикой развития отдельных епархий и направлений работы РПЦ, считает заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин."Очевидно, РПЦ займет более активную позицию в Крыму с приходом туда митрополита Тихона, который по сути курировал крымское направление уже с 2014 года. Владыка Тихон является также главным вдохновителем и идеологом создания центра мирового христианства в Херсонесе", – сказал он.По мнению президента Института религии и политики (ИРП) Антона Игнатенко, направление в Крым выдающегося патриотического деятеля и организатора может обозначать то место, где РФ нуждается в поддержке Церкви, чтобы удержать там свое влияние. "Второй такой регион - Луганская область, в которой нынешний Синод постановил развивать религиозное образование", – сказал Игнатенко РИА Новости.Тем не менее, он полагает, что регулярное перемещение влиятельных митрополитов не дает появиться тому человеку, "которого он (патриарх Кирилл – ред.), возможно, видит своим преемником".АФРИКА И КРЫМ - САМЫЕ "ЖЕРТВЕННЫЕ" НАПРАВЛЕНИЯВ Африке, считает Лункин, епископ Константин продолжит миссионерскую деятельность в более спокойном режиме, чем деятельный митрополит Леонид. Последнего, по мнению эксперта, ожидает новое назначение, где могут понадобиться его "энергия и пробивной характер".Кроме того, считает Игнатенко, Африка и Крым представляются самыми "жертвенными" участками работы, и те, кто их возглавляет, попадают под град критики оппонентов РФ.Митрополит Леонид ранее попал в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Кроме того, Священный синод Александрийской православной церкви постановил прекратить поминать патриарха Московского и всея Руси "в связи с незаконным вторжением" Русской православной церкви на территории и в юрисдикцию Александрийского патриархата на Африканском континенте, а также "приступил к извержению из сана" митрополита Леонида. Синод Болгарской православной церкви после этого постановил временно воздержаться от совместного служения с митрополитом Леонидом в связи с жалобами Александрийского патриархата."В ИЗРАИЛЕ РПЦ ОСТАИВАЕТ СВОИ ИНТЕРЕСЫ"Назначение в Израиль архимандрита Вассиана, изгнанного из Болгарии, – "изящный ход", уверен Игнатенко."В Европе наверняка его уже не принимают – ранее не пустили в Северную Македонию, и европейские спецслужбы ведут обмен данными. А Израиль самостоятелен в решениях и очень дорожит добрыми отношениями с христианами в Иерусалиме. Есть надежда, что его служение будет успешным", – пояснил глава ИРП.В рамках нынешней ситуации в Израиле РПЦ, которая выстраивала отношения с обеими сторонами конфликта, необходимо отстаивание интересов, поскольку церковные здания находятся на землях и палестинцев, и израильтян, добавил Лункин. Именно в этой связи, по мнению эксперта, Синод назначил туда архимандрита Вассиана – "клирика, который уже прошел через испытание травли в Европе со стороны антироссийских сил".
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https://ria.ru/20231011/naznachenie-1902141755.html
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израиль, европа, митрополит тихон (шевкунов), митрополит леонид (клинский леонид (горбачев), русская православная церковь, болгарская православная церковь, религия
Религия, Израиль, Европа, Митрополит Тихон (Шевкунов), Митрополит Леонид (Клинский Леонид (Горбачев), Русская православная церковь, Болгарская православная церковь, Религия
Религиоведы объяснили суть громких кадровых перестановок в РПЦ

Эксперты: кадровые решения приведут к изменению работы РПЦ в ряде регионов

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси | Перейти в медиабанкЗаседание Священного Синода Русской Православной Церкви в Даниловом монастыре в Москве
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви в Даниловом монастыре в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. После кадровых решений Священного синода РПЦ ее работа в Крыму активизируется, в Африке – приобретет более спокойный характер, а в Иерусалиме – окажется под руководством клирика, прошедшего испытание антироссийской травлей в Европе, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
Священный синод РПЦ накануне направил митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая) руководить Омской и Таврической митрополией, не сохранив за ним должность управделами Московской патриархии и другие посты. Митрополит Тихон (Шевкунов) по решению Синода возглавил Крымскую митрополию. Синод заменил патриаршего экзарха Африки: вместо митрополита Клинского Леонида (Горбачева) им стал епископ Зарайский Константин (Островский). Кроме того, архимандрит Вассиан (Змеев), высланный ранее властями Болгарии, был назначен руководителем русской духовной миссии в Иерусалиме.
Митрополит Тихон (Шевкунов) - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Митрополита Тихона назначили главой Крымской митрополии
11 октября, 19:44
Решения Синода обусловлены внутрицерковной логикой развития отдельных епархий и направлений работы РПЦ, считает заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин.
"Очевидно, РПЦ займет более активную позицию в Крыму с приходом туда митрополита Тихона, который по сути курировал крымское направление уже с 2014 года. Владыка Тихон является также главным вдохновителем и идеологом создания центра мирового христианства в Херсонесе", – сказал он.
По мнению президента Института религии и политики (ИРП) Антона Игнатенко, направление в Крым выдающегося патриотического деятеля и организатора может обозначать то место, где РФ нуждается в поддержке Церкви, чтобы удержать там свое влияние. "Второй такой регион - Луганская область, в которой нынешний Синод постановил развивать религиозное образование", – сказал Игнатенко РИА Новости.
Тем не менее, он полагает, что регулярное перемещение влиятельных митрополитов не дает появиться тому человеку, "которого он (патриарх Кирилл – ред.), возможно, видит своим преемником".
Архимандрит Вассиан (Змеев) - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Высланный из Болгарии священник РПЦ возглавил духовную миссию в Иерусалиме
11 октября, 22:59
АФРИКА И КРЫМ - САМЫЕ "ЖЕРТВЕННЫЕ" НАПРАВЛЕНИЯ
В Африке, считает Лункин, епископ Константин продолжит миссионерскую деятельность в более спокойном режиме, чем деятельный митрополит Леонид. Последнего, по мнению эксперта, ожидает новое назначение, где могут понадобиться его "энергия и пробивной характер".
Кроме того, считает Игнатенко, Африка и Крым представляются самыми "жертвенными" участками работы, и те, кто их возглавляет, попадают под град критики оппонентов РФ.
Митрополит Леонид ранее попал в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Кроме того, Священный синод Александрийской православной церкви постановил прекратить поминать патриарха Московского и всея Руси "в связи с незаконным вторжением" Русской православной церкви на территории и в юрисдикцию Александрийского патриархата на Африканском континенте, а также "приступил к извержению из сана" митрополита Леонида. Синод Болгарской православной церкви после этого постановил временно воздержаться от совместного служения с митрополитом Леонидом в связи с жалобами Александрийского патриархата.
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
В РПЦ заявили о возможном оттоке христиан с Ближнего Востока
11 октября, 18:39
"В ИЗРАИЛЕ РПЦ ОСТАИВАЕТ СВОИ ИНТЕРЕСЫ"
Назначение в Израиль архимандрита Вассиана, изгнанного из Болгарии, – "изящный ход", уверен Игнатенко.
Европе наверняка его уже не принимают – ранее не пустили в Северную Македонию, и европейские спецслужбы ведут обмен данными. А Израиль самостоятелен в решениях и очень дорожит добрыми отношениями с христианами в Иерусалиме. Есть надежда, что его служение будет успешным", – пояснил глава ИРП.
В рамках нынешней ситуации в Израиле РПЦ, которая выстраивала отношения с обеими сторонами конфликта, необходимо отстаивание интересов, поскольку церковные здания находятся на землях и палестинцев, и израильтян, добавил Лункин. Именно в этой связи, по мнению эксперта, Синод назначил туда архимандрита Вассиана – "клирика, который уже прошел через испытание травли в Европе со стороны антироссийских сил".
Храм Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Русская духовная миссия в Иерусалиме приостанавливает прием паломников
11 октября, 12:01
 
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