https://ria.ru/20231013/rpts-1902484889.html

Религиоведы объяснили суть громких кадровых перестановок в РПЦ

Религиоведы объяснили суть громких кадровых перестановок в РПЦ - РИА Новости, 13.10.2023

Религиоведы объяснили суть громких кадровых перестановок в РПЦ

После кадровых решений Священного синода РПЦ ее работа в Крыму активизируется, в Африке – приобретет более спокойный характер, а в Иерусалиме – окажется под... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T11:57

2023-10-13T11:57

2023-10-13T15:16

религия

израиль

европа

митрополит тихон (шевкунов)

митрополит леонид (клинский леонид (горбачев)

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. После кадровых решений Священного синода РПЦ ее работа в Крыму активизируется, в Африке – приобретет более спокойный характер, а в Иерусалиме – окажется под руководством клирика, прошедшего испытание антироссийской травлей в Европе, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.Священный синод РПЦ накануне направил митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая) руководить Омской и Таврической митрополией, не сохранив за ним должность управделами Московской патриархии и другие посты. Митрополит Тихон (Шевкунов) по решению Синода возглавил Крымскую митрополию. Синод заменил патриаршего экзарха Африки: вместо митрополита Клинского Леонида (Горбачева) им стал епископ Зарайский Константин (Островский). Кроме того, архимандрит Вассиан (Змеев), высланный ранее властями Болгарии, был назначен руководителем русской духовной миссии в Иерусалиме.Решения Синода обусловлены внутрицерковной логикой развития отдельных епархий и направлений работы РПЦ, считает заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин."Очевидно, РПЦ займет более активную позицию в Крыму с приходом туда митрополита Тихона, который по сути курировал крымское направление уже с 2014 года. Владыка Тихон является также главным вдохновителем и идеологом создания центра мирового христианства в Херсонесе", – сказал он.По мнению президента Института религии и политики (ИРП) Антона Игнатенко, направление в Крым выдающегося патриотического деятеля и организатора может обозначать то место, где РФ нуждается в поддержке Церкви, чтобы удержать там свое влияние. "Второй такой регион - Луганская область, в которой нынешний Синод постановил развивать религиозное образование", – сказал Игнатенко РИА Новости.Тем не менее, он полагает, что регулярное перемещение влиятельных митрополитов не дает появиться тому человеку, "которого он (патриарх Кирилл – ред.), возможно, видит своим преемником".АФРИКА И КРЫМ - САМЫЕ "ЖЕРТВЕННЫЕ" НАПРАВЛЕНИЯВ Африке, считает Лункин, епископ Константин продолжит миссионерскую деятельность в более спокойном режиме, чем деятельный митрополит Леонид. Последнего, по мнению эксперта, ожидает новое назначение, где могут понадобиться его "энергия и пробивной характер".Кроме того, считает Игнатенко, Африка и Крым представляются самыми "жертвенными" участками работы, и те, кто их возглавляет, попадают под град критики оппонентов РФ.Митрополит Леонид ранее попал в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Кроме того, Священный синод Александрийской православной церкви постановил прекратить поминать патриарха Московского и всея Руси "в связи с незаконным вторжением" Русской православной церкви на территории и в юрисдикцию Александрийского патриархата на Африканском континенте, а также "приступил к извержению из сана" митрополита Леонида. Синод Болгарской православной церкви после этого постановил временно воздержаться от совместного служения с митрополитом Леонидом в связи с жалобами Александрийского патриархата."В ИЗРАИЛЕ РПЦ ОСТАИВАЕТ СВОИ ИНТЕРЕСЫ"Назначение в Израиль архимандрита Вассиана, изгнанного из Болгарии, – "изящный ход", уверен Игнатенко."В Европе наверняка его уже не принимают – ранее не пустили в Северную Македонию, и европейские спецслужбы ведут обмен данными. А Израиль самостоятелен в решениях и очень дорожит добрыми отношениями с христианами в Иерусалиме. Есть надежда, что его служение будет успешным", – пояснил глава ИРП.В рамках нынешней ситуации в Израиле РПЦ, которая выстраивала отношения с обеими сторонами конфликта, необходимо отстаивание интересов, поскольку церковные здания находятся на землях и палестинцев, и израильтян, добавил Лункин. Именно в этой связи, по мнению эксперта, Синод назначил туда архимандрита Вассиана – "клирика, который уже прошел через испытание травли в Европе со стороны антироссийских сил".

https://ria.ru/20231011/naznachenie-1902119196.html

https://ria.ru/20231011/naznachenie-1902141755.html

https://ria.ru/20231011/izrail-1902105032.html

https://ria.ru/20231011/ierusalim-1901969960.html

израиль

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

израиль, европа, митрополит тихон (шевкунов), митрополит леонид (клинский леонид (горбачев), русская православная церковь, болгарская православная церковь, религия