https://ria.ru/20231013/rosiyane-1902496930.html

В представительстве в Рамаллахе сообщили, что на севере Газы есть россияне

В представительстве в Рамаллахе сообщили, что на севере Газы есть россияне - РИА Новости, 13.10.2023

В представительстве в Рамаллахе сообщили, что на севере Газы есть россияне

На севере сектора Газа есть россияне, но точное их число назвать сложно из-за постоянного перемещения в связи с ударами, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T12:30

2023-10-13T12:30

2023-10-13T12:42

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 13 окт - РИА новости. На севере сектора Газа есть россияне, но точное их число назвать сложно из-за постоянного перемещения в связи с ударами, сообщила РИА Новости пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова."Россияне есть во всем секторе, в том числе на севере. При этом они перемещаются постоянно в зависимости от того, куда прилетают удары, поэтому точное количество и местоположение сказать невозможно. Учитывая, что сотрудники представительства в связи с боевыми действиями не имеют возможности с самого начала попасть в сектор Газа, то логично предположить, что наши граждане, как и все население обозначенной зоны грядущей операции израильтян, вынуждены действовать самостоятельно", - сказала она в беседе с агентством.Армия обороны Израиля ранее в пятницу призвала мирных жителей эвакуироваться из города Газа в южном направлении "в целях обеспечения собственной безопасности и защиты". В заявлении израильских военных утверждалось, что в туннелях под домами и внутри зданий в городе Газа скрываются бойцы ХАМАС.

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, рамаллах, москва, рамалла, хамас