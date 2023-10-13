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В представительстве в Рамаллахе сообщили, что на севере Газы есть россияне - РИА Новости, 13.10.2023
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12:30 13.10.2023 (обновлено: 12:42 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/rosiyane-1902496930.html
В представительстве в Рамаллахе сообщили, что на севере Газы есть россияне
В представительстве в Рамаллахе сообщили, что на севере Газы есть россияне - РИА Новости, 13.10.2023
В представительстве в Рамаллахе сообщили, что на севере Газы есть россияне
На севере сектора Газа есть россияне, но точное их число назвать сложно из-за постоянного перемещения в связи с ударами, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:30
2023-10-13T12:42
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 окт - РИА новости. На севере сектора Газа есть россияне, но точное их число назвать сложно из-за постоянного перемещения в связи с ударами, сообщила РИА Новости пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова."Россияне есть во всем секторе, в том числе на севере. При этом они перемещаются постоянно в зависимости от того, куда прилетают удары, поэтому точное количество и местоположение сказать невозможно. Учитывая, что сотрудники представительства в связи с боевыми действиями не имеют возможности с самого начала попасть в сектор Газа, то логично предположить, что наши граждане, как и все население обозначенной зоны грядущей операции израильтян, вынуждены действовать самостоятельно", - сказала она в беседе с агентством.Армия обороны Израиля ранее в пятницу призвала мирных жителей эвакуироваться из города Газа в южном направлении "в целях обеспечения собственной безопасности и защиты". В заявлении израильских военных утверждалось, что в туннелях под домами и внутри зданий в городе Газа скрываются бойцы ХАМАС.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, рамаллах, москва, рамалла, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Рамаллах, Москва, Рамалла, Хамас
В представительстве в Рамаллахе сообщили, что на севере Газы есть россияне

Представительство в Рамаллахе: число россиян на севере Газы назвать сложно

© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия израильского авиаудара секторе Газа
Последствия израильского авиаудара секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Последствия израильского авиаудара секторе Газа
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МОСКВА, 13 окт - РИА новости. На севере сектора Газа есть россияне, но точное их число назвать сложно из-за постоянного перемещения в связи с ударами, сообщила РИА Новости пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова.
"Россияне есть во всем секторе, в том числе на севере. При этом они перемещаются постоянно в зависимости от того, куда прилетают удары, поэтому точное количество и местоположение сказать невозможно. Учитывая, что сотрудники представительства в связи с боевыми действиями не имеют возможности с самого начала попасть в сектор Газа, то логично предположить, что наши граждане, как и все население обозначенной зоны грядущей операции израильтян, вынуждены действовать самостоятельно", - сказала она в беседе с агентством.
Армия обороны Израиля ранее в пятницу призвала мирных жителей эвакуироваться из города Газа в южном направлении "в целях обеспечения собственной безопасности и защиты". В заявлении израильских военных утверждалось, что в туннелях под домами и внутри зданий в городе Газа скрываются бойцы ХАМАС.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреРамаллахМоскваРамаллаХамас
 
 
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