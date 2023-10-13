https://ria.ru/20231013/rf-1902587666.html

В ЛНР заработают все сотовые операторы, действующие в России

В ЛНР заработают все сотовые операторы, действующие в России - РИА Новости, 13.10.2023

В ЛНР заработают все сотовые операторы, действующие в России

Все сотовые операторы и интернет-провайдеры, осуществляющие деятельность в России, заработают теперь и в ЛНР, сообщил министр цифрового развития, связи и... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:21

2023-10-13T16:21

2023-10-13T16:24

технологии

луганская народная республика

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824077572_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_5d25eba51315f99ca68c0dc5beda11ea.jpg

ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Все сотовые операторы и интернет-провайдеры, осуществляющие деятельность в России, заработают теперь и в ЛНР, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций республики Андрей Ершов. "У нас достаточно много провайдеров, и их количество расширяется. У нас появляются новые сотовые операторы и новые провайдеры широкополосного доступа. Поэтому мы за конкуренцию, которая улучшит сервис для жителей Луганской Народной Республики", - говорится в заявлении главы ведомства, опубликованном в Telegram-канале правительства ЛНР. В правительстве республики также отметили, что в процесс пропуска интернета и голосового трафика будут вовлечены все игроки на российском рынке связи, тогда как ранее эти услуги предоставляли всего два предприятия.

https://ria.ru/20231009/svyaz-1901577262.html

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, луганская народная республика, россия, общество