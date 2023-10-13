https://ria.ru/20231013/rf-1902587666.html
В ЛНР заработают все сотовые операторы, действующие в России
В ЛНР заработают все сотовые операторы, действующие в России - РИА Новости, 13.10.2023
В ЛНР заработают все сотовые операторы, действующие в России
Все сотовые операторы и интернет-провайдеры, осуществляющие деятельность в России, заработают теперь и в ЛНР, сообщил министр цифрового развития, связи и... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:21
2023-10-13T16:21
2023-10-13T16:24
технологии
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Все сотовые операторы и интернет-провайдеры, осуществляющие деятельность в России, заработают теперь и в ЛНР, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций республики Андрей Ершов. "У нас достаточно много провайдеров, и их количество расширяется. У нас появляются новые сотовые операторы и новые провайдеры широкополосного доступа. Поэтому мы за конкуренцию, которая улучшит сервис для жителей Луганской Народной Республики", - говорится в заявлении главы ведомства, опубликованном в Telegram-канале правительства ЛНР. В правительстве республики также отметили, что в процесс пропуска интернета и голосового трафика будут вовлечены все игроки на российском рынке связи, тогда как ранее эти услуги предоставляли всего два предприятия.
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технологии, луганская народная республика, россия, общество
Технологии, Луганская Народная Республика, Россия, Общество
В ЛНР заработают все сотовые операторы, действующие в России
В ЛНР заработают все сотовые операторы и интернет-провайдеры, действующие в РФ