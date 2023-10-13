https://ria.ru/20231013/rf-1902437556.html

Египет договорился о закупке почти 800 тысяч тонн российской пшеницы

Египет договорился о закупке почти 800 тысяч тонн российской пшеницы - РИА Новости, 13.10.2023

Египет договорился о закупке почти 800 тысяч тонн российской пшеницы

Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) на текущей неделе договорилось о закупке у РФ почти 800 тысяч тонн пшеницы, следует из материалов Союза... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T09:51

2023-10-13T09:51

2023-10-13T09:51

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) на текущей неделе договорилось о закупке у РФ почти 800 тысяч тонн пшеницы, следует из материалов Союза экспортеров зерна. GASC 12 октября проводил тендер на закупку пшеницы (условия поставки - FOB) со сроками поставки от 15 до 30 дней и оплатой через 180 или 270 дней на выбор покупателя. "GASC закрепил успех после крупной частной сделки и приобрел еще 300 тысяч тонн российской пшеницы на завершившемся вчера тендере. Цена поставки - 260 долларов FOB с отсрочкой платежа 180 дней", - сообщил Союз экспортеров зерна в своем Telegram-канале. Во вторник стало известно о том, что GASC закупило у РФ вне тендера 480 тысяч тонн пшеницы по цене 265 долларов за тонну FOB, с поставкой под аккредитив с отсрочкой 270 дней. Таким образом, общий объем пшеницы, о покупке которой Египет договорился с РФ на текущей неделе, составил 780 тысяч тонн. Союз экспортеров зерна также сообщил, что на тендере в четверг, помимо российской, Египет договорился о покупке и другой черноморской пшеницы - 50 тысяч тонн из Болгарии по цене 257 долларов за тонну FOB и 120 тысяч тонн румынской пшеницы по 260 долларов за тонну FOB.

https://ria.ru/20231012/zerno-1902173282.html

https://ria.ru/20231009/zerno-1901511231.html

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