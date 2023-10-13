Нападение ХАМАС на Израиль не оправдывает разрушение Газы, заявил МККК

ЖЕНЕВА, 13 окт - РИА Новости. Нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль не может служить оправданием для безграничного разрушения Газы, стороны обязаны соблюдать международные правила во время вооруженных конфликтов, говорится в опубликованном заявлении на сайте Международного Комитета Красного Креста (МККК). "Однако это нападение (ХАМАС на Израиль – ред.), в свою очередь, не может служить оправданием безоглядному разрушению Газы. Стороны не должны пренебрегать своими правовыми обязательствами в том, что касается методов и средств ведения войны", - сказано в документе. Организация добавляет, что требование немедленно покинуть свои дома, с которым обратились израильские власти к жителям города Газы, в сочетании с полной блокадой, лишившей последних продовольствия, воды и электричества, противоречит нормам международного гуманитарного права. "Когда военные власти приказывают людей покинуть их дома, должны быть приняты все возможные меры, чтобы обеспечить население самым необходимым (например, продовольствием и водой) и чтобы предотвратить разлучение родственников", - подчёркивают в МККК. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Совбезом ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
ЖЕНЕВА, 13 окт - РИА Новости. Нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль не может служить оправданием для безграничного разрушения Газы, стороны обязаны соблюдать международные правила во время вооруженных конфликтов, говорится в опубликованном заявлении на сайте Международного Комитета Красного Креста (МККК).
"Однако это нападение (ХАМАС на Израиль – ред.), в свою очередь, не может служить оправданием безоглядному разрушению Газы. Стороны не должны пренебрегать своими правовыми обязательствами в том, что касается методов и средств ведения войны", - сказано в документе.
Организация добавляет, что требование немедленно покинуть свои дома, с которым обратились израильские власти к жителям города Газы, в сочетании с полной блокадой, лишившей последних продовольствия, воды и электричества, противоречит нормам международного гуманитарного права.
"Когда военные власти приказывают людей покинуть их дома, должны быть приняты все возможные меры, чтобы обеспечить население самым необходимым (например, продовольствием и водой) и чтобы предотвратить разлучение родственников", - подчёркивают в МККК.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
Вчера, 08:00
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС могут находиться, по разным данным, около 150 израильтян.
Штаты предали Израиль. Другим союзникам приготовиться
11 октября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Совбезом ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.