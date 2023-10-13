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Путин назвал создание совместной системы ПВО в СНГ очень важным - РИА Новости, 13.10.2023
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16:39 13.10.2023 (обновлено: 16:56 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/pvo-1902594531.html
Путин назвал создание совместной системы ПВО в СНГ очень важным
Путин назвал создание совместной системы ПВО в СНГ очень важным - РИА Новости, 13.10.2023
Путин назвал создание совместной системы ПВО в СНГ очень важным
Создание совместной системы ПВО в СНГ очень важно, все с этим согласились и выразили желание развивать, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:39
2023-10-13T16:56
снг
безопасность
россия
владимир путин
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Создание совместной системы ПВО в СНГ очень важно, все с этим согласились и выразили желание развивать, сообщил президент России Владимир Путин."Это очень важное мероприятие - создание системы ПВО, особенно имея ввиду, что в целом это высокотехнологичные и дорогостоящие элементы обеспечения безопасности всех наших стран. Поэтому все с этим согласились, не просто согласились, а выразили желание развивать эту компоненту обеспечения безопасности, поэтому будем двигаться по этому вопросу", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов о создании совместной системы ПВО в СНГ.Он подчеркнул, что вопрос не просто в подписании документа, а в создании этой системы на деле. "Будем заниматься, в том числе, кстати говоря, имея ввиду тот опыт, который мы приобретаем в ходе проведения специальной военной операции", - добавил Путин.
https://ria.ru/20231012/pvo-1902274415.html
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снг, безопасность, россия, владимир путин
СНГ, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин назвал создание совместной системы ПВО в СНГ очень важным

Путин: все лидеры СНГ согласились с необходимостью создать общую систему ПВО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" . Архивное фото
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Создание совместной системы ПВО в СНГ очень важно, все с этим согласились и выразили желание развивать, сообщил президент России Владимир Путин.
"Это очень важное мероприятие - создание системы ПВО, особенно имея ввиду, что в целом это высокотехнологичные и дорогостоящие элементы обеспечения безопасности всех наших стран. Поэтому все с этим согласились, не просто согласились, а выразили желание развивать эту компоненту обеспечения безопасности, поэтому будем двигаться по этому вопросу", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов о создании совместной системы ПВО в СНГ.
Он подчеркнул, что вопрос не просто в подписании документа, а в создании этой системы на деле. "Будем заниматься, в том числе, кстати говоря, имея ввиду тот опыт, который мы приобретаем в ходе проведения специальной военной операции", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров на церемонии официальной встречи в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Жапаров ратифицировал соглашение с Россией о создании единой системы ПВО
12 октября, 15:16
 
СНГБезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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