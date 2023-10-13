https://ria.ru/20231013/pvo-1902594531.html

Путин назвал создание совместной системы ПВО в СНГ очень важным

Путин назвал создание совместной системы ПВО в СНГ очень важным - РИА Новости, 13.10.2023

Путин назвал создание совместной системы ПВО в СНГ очень важным

Создание совместной системы ПВО в СНГ очень важно, все с этим согласились и выразили желание развивать, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:39

2023-10-13T16:39

2023-10-13T16:56

снг

безопасность

россия

владимир путин

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Создание совместной системы ПВО в СНГ очень важно, все с этим согласились и выразили желание развивать, сообщил президент России Владимир Путин."Это очень важное мероприятие - создание системы ПВО, особенно имея ввиду, что в целом это высокотехнологичные и дорогостоящие элементы обеспечения безопасности всех наших стран. Поэтому все с этим согласились, не просто согласились, а выразили желание развивать эту компоненту обеспечения безопасности, поэтому будем двигаться по этому вопросу", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов о создании совместной системы ПВО в СНГ.Он подчеркнул, что вопрос не просто в подписании документа, а в создании этой системы на деле. "Будем заниматься, в том числе, кстати говоря, имея ввиду тот опыт, который мы приобретаем в ходе проведения специальной военной операции", - добавил Путин.

https://ria.ru/20231012/pvo-1902274415.html

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Кирилл Волков

снг, безопасность, россия, владимир путин