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ПВО за неделю сбила 218 дронов и перехватила 19 снарядов РСЗО - РИА Новости, 13.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/pvo-1902559049.html
ПВО за неделю сбила 218 дронов и перехватила 19 снарядов РСЗО
ПВО за неделю сбила 218 дронов и перехватила 19 снарядов РСЗО - РИА Новости, 13.10.2023
ПВО за неделю сбила 218 дронов и перехватила 19 снарядов РСЗО
Российские средства ПВО за неделю уничтожили 218 украинских дронов, перехватили 19 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган", семь авиационных бомб... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:17
2023-10-13T15:17
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО за неделю уничтожили 218 украинских дронов, перехватили 19 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган", семь авиационных бомб JDAM, 12 ракет HARM и две "Нептун", сообщили в Минобороны РФ. "Средствами ПВО в течение недели перехвачено 19 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган", семь управляемых авиационных бомб JDAM, 12 противорадиолокационных ракет HARM и две противокорабельные ракеты "Нептун", - говорится в сводке министерства. Кроме того, по данным ведомства, уничтожено 218 украинских беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 488 самолетов, 250 вертолетов, 7790 беспилотников, 441 зенитный ракетный комплекс, 12546 танков и других боевых бронированных машин.
https://ria.ru/20231012/bespilotnik-1902398033.html
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО за неделю сбила 218 дронов и перехватила 19 снарядов РСЗО

МО: ПВО за неделю сбила 218 дронов и перехватила 19 снарядов РСЗО и 7 бомб JDAM

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С"
Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Самоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С". Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО за неделю уничтожили 218 украинских дронов, перехватили 19 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган", семь авиационных бомб JDAM, 12 ракет HARM и две "Нептун", сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами ПВО в течение недели перехвачено 19 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган", семь управляемых авиационных бомб JDAM, 12 противорадиолокационных ракет HARM и две противокорабельные ракеты "Нептун", - говорится в сводке министерства.
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12 октября, 22:59
Кроме того, по данным ведомства, уничтожено 218 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 488 самолетов, 250 вертолетов, 7790 беспилотников, 441 зенитный ракетный комплекс, 12546 танков и других боевых бронированных машин.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 октября, 16:04
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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