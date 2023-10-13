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Путин сообщил о готовности поехать в Армению - РИА Новости, 13.10.2023
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17:25 13.10.2023 (обновлено: 17:43 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/putin-1902614382.html
Путин сообщил о готовности поехать в Армению
Путин сообщил о готовности поехать в Армению - РИА Новости, 13.10.2023
Путин сообщил о готовности поехать в Армению
Президент России Владимир Путин заявил о готовности поехать в Армению, отметив, что работа с Ереваном не прекращается и по линии МИД, и по линии экономического... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T17:25
2023-10-13T17:43
армения
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ереван
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политика
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БИШКЕК, 13 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о готовности поехать в Армению, отметив, что работа с Ереваном не прекращается и по линии МИД, и по линии экономического блока правительства. Он уточнил, что находится в контакте и постоянно на связи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. "Сложится нормальная обстановка, и я к ним съезжу, или он приедет. У нас график работы есть соответствующий, выстроен. Все наши службы работают в контакте и МИД, и экономический блок правительства работает, у нас работа не прекращается", - сказал Путин на пресс-конференции.Ранее парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС. За него проголосовали лишь депутаты правящей фракции "Гражданский договор". Теперь документ направят на подпись президенту республики. Предполагается, что решение вступит в силу через 60 дней. Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Москва не признает, в марте выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что в Москве считают абсолютно незаконным и ничтожным решение МУС по президенту Путину.
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армения, россия, ереван, владимир путин, никол пашинян, политика, москва, мария львова-белова, международный уголовный суд
Армения, Россия, Ереван, Владимир Путин, Никол Пашинян, Политика, Москва, Мария Львова-Белова, Международный уголовный суд
Путин сообщил о готовности поехать в Армению

Путин заявил о готовности отправиться с визитом в Армению

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских журналистов по итогам заседания Совета глав государств-участников СНГ в государственной резиденции "Ала-Арча" в Киргизии
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских журналистов по итогам заседания Совета глав государств-участников СНГ в государственной резиденции Ала-Арча в Киргизии - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских журналистов по итогам заседания Совета глав государств-участников СНГ в государственной резиденции "Ала-Арча" в Киргизии
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 13 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о готовности поехать в Армению, отметив, что работа с Ереваном не прекращается и по линии МИД, и по линии экономического блока правительства.
Он уточнил, что находится в контакте и постоянно на связи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
"Сложится нормальная обстановка, и я к ним съезжу, или он приедет. У нас график работы есть соответствующий, выстроен. Все наши службы работают в контакте и МИД, и экономический блок правительства работает, у нас работа не прекращается", - сказал Путин на пресс-конференции.
Ранее парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС. За него проголосовали лишь депутаты правящей фракции "Гражданский договор". Теперь документ направят на подпись президенту республики. Предполагается, что решение вступит в силу через 60 дней. Досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Москва не признает, в марте выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что в Москве считают абсолютно незаконным и ничтожным решение МУС по президенту Путину.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Путин заявил об активном диалоге с Пашиняном и Арменией
Вчера, 17:01
 
АрменияРоссияЕреванВладимир ПутинНикол ПашинянПолитикаМоскваМария Львова-БеловаМеждународный уголовный суд
 
 
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