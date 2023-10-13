https://ria.ru/20231013/putin-1902602603.html

Путин заявил об активном диалоге с Пашиняном и Арменией

Путин заявил об активном диалоге с Пашиняном и Арменией - РИА Новости, 13.10.2023

Путин заявил об активном диалоге с Пашиняном и Арменией

Президент России Владимир Путин заявил, что находится в контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, есть приглашение посетить Ереван, и есть... РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T17:01

2023-10-13T17:01

2023-10-13T17:16

армения

россия

ситуация в зоне карабахского конфликта

никол пашинян

в мире

ереван

владимир путин

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БИШКЕК, 13 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что находится в контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, есть приглашение посетить Ереван, и есть ответное приглашение для армянской стороны посетить Россию, но сейчас, наверное, не до поездок."Мы с ним в контакте, и приглашение есть, и его приглашение есть в Россию, посмотрим. Ну мы же все понимаем, мы все взрослые люди, понимаем, что там происходит. Это трагедия армян Карабаха. Ему, наверное, не до поездок сейчас", - сказал Путин на пресс-конференции.

https://ria.ru/20231013/armeniya-1902582972.html

армения

россия

ереван

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армения, россия, ситуация в зоне карабахского конфликта, никол пашинян, в мире, ереван, владимир путин