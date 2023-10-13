https://ria.ru/20231013/putin-1902592924.html

Опрос показал, что Путину доверяют 78,3 процента россиян

Опрос показал, что Путину доверяют 78,3 процента россиян - РИА Новости, 13.10.2023

Опрос показал, что Путину доверяют 78,3 процента россиян

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,3% россиян, а его деятельность одобряют 74,9%, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T16:36

2023-10-13T16:36

2023-10-13T16:36

общество

россия

владимир путин

вциом

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,3% россиян, а его деятельность одобряют 74,9%, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра. Согласно полученным данным, на вопрос о доверии российскому президенту положительно ответили 78,3% опрошенных, а доля тех, кто придерживается иного мнения, составила 17,8%. Деятельность Путина одобряют 74,9% россиян, тогда как 15% заявили о своем неодобрении действий президента. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" с 2 по 8 октября 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.

https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html

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общество, россия, владимир путин, вциом