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Опрос показал, что Путину доверяют 78,3 процента россиян - РИА Новости, 13.10.2023
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16:36 13.10.2023
https://ria.ru/20231013/putin-1902592924.html
Опрос показал, что Путину доверяют 78,3 процента россиян
Опрос показал, что Путину доверяют 78,3 процента россиян - РИА Новости, 13.10.2023
Опрос показал, что Путину доверяют 78,3 процента россиян
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,3% россиян, а его деятельность одобряют 74,9%, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:36
2023-10-13T16:36
общество
россия
владимир путин
вциом
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,3% россиян, а его деятельность одобряют 74,9%, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра. Согласно полученным данным, на вопрос о доверии российскому президенту положительно ответили 78,3% опрошенных, а доля тех, кто придерживается иного мнения, составила 17,8%. Деятельность Путина одобряют 74,9% россиян, тогда как 15% заявили о своем неодобрении действий президента. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" с 2 по 8 октября 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
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общество, россия, владимир путин, вциом
Общество, Россия, Владимир Путин, ВЦИОМ
Опрос показал, что Путину доверяют 78,3 процента россиян

ВЦИОМ: Путину доверяют 78,3% россиян

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,3% россиян, а его деятельность одобряют 74,9%, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра.
Согласно полученным данным, на вопрос о доверии российскому президенту положительно ответили 78,3% опрошенных, а доля тех, кто придерживается иного мнения, составила 17,8%.
Деятельность Путина одобряют 74,9% россиян, тогда как 15% заявили о своем неодобрении действий президента.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" с 2 по 8 октября 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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ОбществоРоссияВладимир ПутинВЦИОМ
 
 
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