https://ria.ru/20231013/putin-1902592924.html
Опрос показал, что Путину доверяют 78,3 процента россиян
Опрос показал, что Путину доверяют 78,3 процента россиян - РИА Новости, 13.10.2023
Опрос показал, что Путину доверяют 78,3 процента россиян
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,3% россиян, а его деятельность одобряют 74,9%, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T16:36
2023-10-13T16:36
2023-10-13T16:36
общество
россия
владимир путин
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,3% россиян, а его деятельность одобряют 74,9%, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра. Согласно полученным данным, на вопрос о доверии российскому президенту положительно ответили 78,3% опрошенных, а доля тех, кто придерживается иного мнения, составила 17,8%. Деятельность Путина одобряют 74,9% россиян, тогда как 15% заявили о своем неодобрении действий президента. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" с 2 по 8 октября 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b7f94ae0f92db8c9dc0be1efbebde081.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, вциом
Общество, Россия, Владимир Путин, ВЦИОМ
Опрос показал, что Путину доверяют 78,3 процента россиян
ВЦИОМ: Путину доверяют 78,3% россиян