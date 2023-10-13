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Двусторонней встречи Путина и Орбана в Китае пока не планируется
Двусторонней встречи Путина и Орбана в Китае пока не планируется - РИА Новости, 13.10.2023
Двусторонней встречи Путина и Орбана в Китае пока не планируется
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует двустороннюю встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Китае, но на полях форума "Один пояс – один... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T15:32
2023-10-13T15:32
2023-10-13T16:07
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венгрия
виктор орбан
политика
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует двустороннюю встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Китае, но на полях форума "Один пояс – один путь" все участники будут общаться, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, пока не планируется. С другой стороны, они все будут в одних мероприятиях принимать участие, поэтому на полях так или иначе все участники будут общаться", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.Ранее стало известно, что Орбан в октябре посетит Пекин для участия в мероприятиях форума "Один пояс – один путь". Туда же направляется и российский лидер.
https://ria.ru/20230302/evropa-1855460960.html
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китай, владимир путин, россия, венгрия, виктор орбан, политика
Китай, Владимир Путин, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Политика
Двусторонней встречи Путина и Орбана в Китае пока не планируется
Песков: Путин пока не планирует двусторонней встречи с Орбаном в Китае