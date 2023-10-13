https://ria.ru/20231013/putin-1902514309.html
Алиев пожелал Путину и России успехов в председательстве СНГ в 2024 году
Алиев пожелал Путину и России успехов в председательстве СНГ в 2024 году - РИА Новости, 13.10.2023
Алиев пожелал Путину и России успехов в председательстве СНГ в 2024 году
Президент Азербайджана Ильхам Алиев пожелал успехов российскому лидеру Владимиру Путину в осуществлении РФ председательства в СНГ в следующем году. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T13:23
2023-10-13T13:23
2023-10-13T13:23
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БИШКЕК, 13 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев пожелал успехов российскому лидеру Владимиру Путину в осуществлении РФ председательства в СНГ в следующем году. В Бишкеке в пятницу состоялось заседание совета глав государств СНГ. "Хотел бы пожелать успехов уважаемому Владимиру Владимировичу Путину в осуществлении Российской Федерацией председательства в СНГ в следующем году… Хотел бы также выразить благодарность коллегам за поддержку кандидатуры Азербайджана на проведение третьих Игр СНГ в 2025 году. Уверен, что третьи Игры СНГ, помимо укрепления нашего сотрудничества в спортивной сфере, станут также еще одной демонстрацией нашего успешного взаимодействия на пространстве Содружества", - заявил Алиев, выступая в рамках заседания совета. Он также поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с успешным проведением вторых Игр СНГ.
https://ria.ru/20231010/zapad-1901702035.html
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россия, азербайджан, бишкек, ильхам алиев, владимир путин, александр лукашенко, снг, содружество , в мире
Россия, Азербайджан, Бишкек, Ильхам Алиев, Владимир Путин, Александр Лукашенко, СНГ, Содружество , В мире
Алиев пожелал Путину и России успехов в председательстве СНГ в 2024 году
Алиев пожелал Путину успеха в осуществлении РФ председательства СНГ в 2024 году