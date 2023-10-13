Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал главные задачи СНГ при будущем председательстве России - РИА Новости, 13.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 13.10.2023 (обновлено: 13:38 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/putin-1902508727.html
Путин назвал главные задачи СНГ при будущем председательстве России
Путин назвал главные задачи СНГ при будущем председательстве России - РИА Новости, 13.10.2023
Путин назвал главные задачи СНГ при будущем председательстве России
Россия в ходе своего председательства в СНГ в 2024 году настроена на активную работу по укреплению авторитета объединения, главным вопросом станет экономическая РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T13:10
2023-10-13T13:38
россия
снг
в мире
москва
владимир путин
одкб
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902503559_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_7ae01fe654fd880fc4833c319bf12fa4.jpg
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Россия в ходе своего председательства в СНГ в 2024 году настроена на активную работу по укреплению авторитета объединения, главным вопросом станет экономическая интеграция, также РФ приветствует учреждение в СНГ статуса наблюдателя и партнера, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия настроена на активную работу по дальнейшему укреплению авторитета СНГ как интеграционного объединения и развитию всестороннего сотрудничества в рамках содружества на принципах взаимопонимания, доверия, равноправия и добрососедства", - сказал Путин в ходе саммита СНГ в широком составе.По его словам, главная задача - это повышение благосостояния граждан государств СНГ."Первоочередное внимание мы планируем уделить углублению экономической интеграции, включая взаимодействие в сфере цифровизации, энергетики, промышленной и аграрной кооперации, транспорта и связи, экологии и инноваций", - отметил Путин.Он напомнил, что Россия также примет председательство в БРИКС в 2024 году."Будем проводить линию на укрепление взаимодействия государств-членов СНГ с этим объединением. И в целом Россия, конечно же, и далее будет прилагать все усилия для развития контактов содружества с дружественными государствами и международными организации. В этой связи также приветствуем принимаемое сегодня решение об учреждении в СНГ статуса наблюдателя и партнера", - добавил президент.Россия в ходе своего председательства в СНГ в следующем году будет уделять особое внимание военному сотрудничеству и борьбе с фальсификацией истории, сообщил президент РФ Владимир Путин."В военной и правоохранительной сферах российское председательство сконцентрируется на совершенствовании механизмов совместного противодействия как новым, так и традиционным вызовам, на укреплении внешних границ Содружества. Будем делать все необходимое для полноформатной реализации профильных программ СНГ, включая концепцию военного сотрудничества и программу укрепления погранбезопасности", - сказал он на заседании саммита СНГ в расширенном составе.Путин отметил, что Россия придает большое значение работе с партнерами по тематике расширения культурно-гуманитарных связей, сотрудничеству в сфере здравоохранения, науки, образования и спорта."Полагаем важным предпринять скоординированные шаги для сохранения памяти о нашем общем прошлом, противодействия попыткам фальсификации истории и героизации нацизма", - сказал президент РФ.В ходе председательства РФ рассчитывает также придать дополнительный импульс и деятельности межпарламентской ассамблеи государств участников СНГ, в том числе Москва заинтересована в активизации сотрудничества законодателей для формирования единого правового пространства, укрепления связей с парламентскими объединениями ОДКБ и других партнерских структур, добавил он.
https://ria.ru/20231013/sng-1902493639.html
https://ria.ru/20231013/sng-1902508480.html
https://ria.ru/20231013/putin-1902499913.html
https://ria.ru/20231013/sng-1902503735.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902503559_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_46123070474ab75de9c30d91b65f18f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, снг, в мире, москва, владимир путин, одкб, брикс
Россия, СНГ, В мире, Москва, Владимир Путин, ОДКБ, БРИКС
Путин назвал главные задачи СНГ при будущем председательстве России

Путин: при председательстве РФ в СНГ главной станет экономическая интеграция

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников СНГ в узком составе в государственной резиденции "Ала-Арча" в Киргизии
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников СНГ в узком составе в государственной резиденции Ала-Арча в Киргизии - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников СНГ в узком составе в государственной резиденции "Ала-Арча" в Киргизии
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Россия в ходе своего председательства в СНГ в 2024 году настроена на активную работу по укреплению авторитета объединения, главным вопросом станет экономическая интеграция, также РФ приветствует учреждение в СНГ статуса наблюдателя и партнера, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия настроена на активную работу по дальнейшему укреплению авторитета СНГ как интеграционного объединения и развитию всестороннего сотрудничества в рамках содружества на принципах взаимопонимания, доверия, равноправия и добрососедства", - сказал Путин в ходе саммита СНГ в широком составе.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств — участников СНГ в государственной резиденции Ала-Арча в Киргизии - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Путин заявил, что Россия дорожит дружескими отношениями с партнерами по СНГ
Вчера, 12:18
По его словам, главная задача - это повышение благосостояния граждан государств СНГ.
"Первоочередное внимание мы планируем уделить углублению экономической интеграции, включая взаимодействие в сфере цифровизации, энергетики, промышленной и аграрной кооперации, транспорта и связи, экологии и инноваций", - отметил Путин.
Он напомнил, что Россия также примет председательство в БРИКС в 2024 году.
"Будем проводить линию на укрепление взаимодействия государств-членов СНГ с этим объединением. И в целом Россия, конечно же, и далее будет прилагать все усилия для развития контактов содружества с дружественными государствами и международными организации. В этой связи также приветствуем принимаемое сегодня решение об учреждении в СНГ статуса наблюдателя и партнера", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников СНГ в узком составе в Киргизии - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Путин прокомментировал учреждение в СНГ статуса наблюдателя и партнера
Вчера, 13:09
Россия в ходе своего председательства в СНГ в следующем году будет уделять особое внимание военному сотрудничеству и борьбе с фальсификацией истории, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"В военной и правоохранительной сферах российское председательство сконцентрируется на совершенствовании механизмов совместного противодействия как новым, так и традиционным вызовам, на укреплении внешних границ Содружества. Будем делать все необходимое для полноформатной реализации профильных программ СНГ, включая концепцию военного сотрудничества и программу укрепления погранбезопасности", - сказал он на заседании саммита СНГ в расширенном составе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Путин заявил о развязывании конфликтов странами, теряющими статус гегемона
Вчера, 12:41
Путин отметил, что Россия придает большое значение работе с партнерами по тематике расширения культурно-гуманитарных связей, сотрудничеству в сфере здравоохранения, науки, образования и спорта.
"Полагаем важным предпринять скоординированные шаги для сохранения памяти о нашем общем прошлом, противодействия попыткам фальсификации истории и героизации нацизма", - сказал президент РФ.
В ходе председательства РФ рассчитывает также придать дополнительный импульс и деятельности межпарламентской ассамблеи государств участников СНГ, в том числе Москва заинтересована в активизации сотрудничества законодателей для формирования единого правового пространства, укрепления связей с парламентскими объединениями ОДКБ и других партнерских структур, добавил он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Лукашенко призвал страны СНГ сохранить русский язык
Вчера, 12:57
 
РоссияСНГВ миреМоскваВладимир ПутинОДКББРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала