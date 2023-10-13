https://ria.ru/20231013/putin-1902508727.html

Путин назвал главные задачи СНГ при будущем председательстве России

Путин назвал главные задачи СНГ при будущем председательстве России - РИА Новости, 13.10.2023

Путин назвал главные задачи СНГ при будущем председательстве России

Россия в ходе своего председательства в СНГ в 2024 году настроена на активную работу по укреплению авторитета объединения, главным вопросом станет экономическая РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T13:10

2023-10-13T13:10

2023-10-13T13:38

россия

снг

в мире

москва

владимир путин

одкб

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902503559_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_7ae01fe654fd880fc4833c319bf12fa4.jpg

БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Россия в ходе своего председательства в СНГ в 2024 году настроена на активную работу по укреплению авторитета объединения, главным вопросом станет экономическая интеграция, также РФ приветствует учреждение в СНГ статуса наблюдателя и партнера, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия настроена на активную работу по дальнейшему укреплению авторитета СНГ как интеграционного объединения и развитию всестороннего сотрудничества в рамках содружества на принципах взаимопонимания, доверия, равноправия и добрососедства", - сказал Путин в ходе саммита СНГ в широком составе.По его словам, главная задача - это повышение благосостояния граждан государств СНГ."Первоочередное внимание мы планируем уделить углублению экономической интеграции, включая взаимодействие в сфере цифровизации, энергетики, промышленной и аграрной кооперации, транспорта и связи, экологии и инноваций", - отметил Путин.Он напомнил, что Россия также примет председательство в БРИКС в 2024 году."Будем проводить линию на укрепление взаимодействия государств-членов СНГ с этим объединением. И в целом Россия, конечно же, и далее будет прилагать все усилия для развития контактов содружества с дружественными государствами и международными организации. В этой связи также приветствуем принимаемое сегодня решение об учреждении в СНГ статуса наблюдателя и партнера", - добавил президент.Россия в ходе своего председательства в СНГ в следующем году будет уделять особое внимание военному сотрудничеству и борьбе с фальсификацией истории, сообщил президент РФ Владимир Путин."В военной и правоохранительной сферах российское председательство сконцентрируется на совершенствовании механизмов совместного противодействия как новым, так и традиционным вызовам, на укреплении внешних границ Содружества. Будем делать все необходимое для полноформатной реализации профильных программ СНГ, включая концепцию военного сотрудничества и программу укрепления погранбезопасности", - сказал он на заседании саммита СНГ в расширенном составе.Путин отметил, что Россия придает большое значение работе с партнерами по тематике расширения культурно-гуманитарных связей, сотрудничеству в сфере здравоохранения, науки, образования и спорта."Полагаем важным предпринять скоординированные шаги для сохранения памяти о нашем общем прошлом, противодействия попыткам фальсификации истории и героизации нацизма", - сказал президент РФ.В ходе председательства РФ рассчитывает также придать дополнительный импульс и деятельности межпарламентской ассамблеи государств участников СНГ, в том числе Москва заинтересована в активизации сотрудничества законодателей для формирования единого правового пространства, укрепления связей с парламентскими объединениями ОДКБ и других партнерских структур, добавил он.

https://ria.ru/20231013/sng-1902493639.html

https://ria.ru/20231013/sng-1902508480.html

https://ria.ru/20231013/putin-1902499913.html

https://ria.ru/20231013/sng-1902503735.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, снг, в мире, москва, владимир путин, одкб, брикс