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Путин высказался о попытках США решить палестино-израильскую проблему - РИА Новости, 13.10.2023
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12:17 13.10.2023 (обновлено: 12:36 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/putin-1902492831.html
Путин высказался о попытках США решить палестино-израильскую проблему
Путин высказался о попытках США решить палестино-израильскую проблему - РИА Новости, 13.10.2023
Путин высказался о попытках США решить палестино-израильскую проблему
США предпринимали попытку с помощью определенных мер экономического стимулирования решить политическую палестино-израильскую проблему, заявил президент России... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:17
2023-10-13T12:36
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
владимир путин
израиль
россия
оон
хамас
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. США предпринимали попытку с помощью определенных мер экономического стимулирования решить политическую палестино-израильскую проблему, заявил президент России Владимир Путин.На саммите СНГ в узком составе в пятницу Путин заявил, что обострение на Ближнем Востоке – это итог провальной политики США, которые не были озабочены поиском компромисса в палестино-израильском конфликте."Ближневосточный квартет международных посредников не использовался. Под надуманными предлогами США заблокировали фактически этот формат, который был уникальным и, кстати говоря, имел мандат, одобренный соответствующей резолюцией ООН. Была предпринята попытка с помощью определенных мер экономического стимулирования решить политическую проблему, глубинную проблему, а именно создание независимого палестинского государства", - сказал Путин.По его словам, все это постепенно привело к сегодняшней трагедии.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231013/konflikt-1902496794.html
https://ria.ru/20231013/oon-1902495743.html
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сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, владимир путин, израиль, россия, оон, хамас, снг
США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Владимир Путин, Израиль, Россия, ООН, Хамас, СНГ
Путин высказался о попытках США решить палестино-израильскую проблему

Путин: США предпринимали попытку решить палестино-израильскую проблему

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. США предпринимали попытку с помощью определенных мер экономического стимулирования решить политическую палестино-израильскую проблему, заявил президент России Владимир Путин.
На саммите СНГ в узком составе в пятницу Путин заявил, что обострение на Ближнем Востоке – это итог провальной политики США, которые не были озабочены поиском компромисса в палестино-израильском конфликте.
Палестинцы покидают свои дома после авиаударов со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Путин высказался об убийстве мирных людей в арабо-израильском конфликте
Вчера, 12:30
"Ближневосточный квартет международных посредников не использовался. Под надуманными предлогами США заблокировали фактически этот формат, который был уникальным и, кстати говоря, имел мандат, одобренный соответствующей резолюцией ООН. Была предпринята попытка с помощью определенных мер экономического стимулирования решить политическую проблему, глубинную проблему, а именно создание независимого палестинского государства", - сказал Путин.
По его словам, все это постепенно привело к сегодняшней трагедии.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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В ООН заявили о сотнях убитых и раненых детей в Газе
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СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреВладимир ПутинИзраильРоссияООНХамасСНГ
 
 
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