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Путин заявил об утрате позиций стран золотого миллиарда - РИА Новости, 14.10.2023
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12:12 13.10.2023 (обновлено: 04:03 14.10.2023)
https://ria.ru/20231013/putin-1902491415.html
Путин заявил об утрате позиций стран золотого миллиарда
Путин заявил об утрате позиций стран золотого миллиарда - РИА Новости, 14.10.2023
Путин заявил об утрате позиций стран золотого миллиарда
Международные отношения в мире переживают необратимые перемены: страны "золотого миллиарда" по объективным причинам утрачивают свое лидерство, а в странах... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-13T12:12
2023-10-14T04:03
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Международные отношения в мире переживают необратимые перемены: страны "золотого миллиарда" по объективным причинам утрачивают свое лидерство, а в странах глобального Юга и Азии увеличивается производство, заявил президент РФ Владимир Путин."Международные отношения - и мы все это хорошо видим - переживают необратимые перемены. Теперь уже точно можно сказать - необратимые перемены. Конечно, прежде всего, связано с тенденциями в области мировой экономики - потому что это база, за которой следует все остальное. А тенденции такие - что страны так называемого "золотого миллиарда" постепенно, по чисто объективным обстоятельствам, несмотря на попытки сохранить свое лидерство, это лидерство утрачивают", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.Вместе с этим процессом, добавил президент, в странах глобального Юга и Азии увеличиваются объемы производства."Объемы мирового ВВП уже стали больше в странах БРИКС - особенно после расширения БРИКС, значительно превысили страны "семерки", и тенденция сохраняется, вот что самое важное. Тенденция экономического роста и могущества стран Азии и другого мира сохраняется. Причем это объективный процесс. От этого уже никуда не деться. А за ним следует формирование многополярной системы", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231013/otnosheniya-1902490576.html
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в мире, владимир путин, политика, снг, азия, юг, россия, брикс
В мире, Владимир Путин, Политика, СНГ, Азия, Юг, Россия, БРИКС
Путин заявил об утрате позиций стран золотого миллиарда

Путин: страны золотого миллиарда теряют позиции в мире по объективным причинам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Международные отношения в мире переживают необратимые перемены: страны "золотого миллиарда" по объективным причинам утрачивают свое лидерство, а в странах глобального Юга и Азии увеличивается производство, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Международные отношения - и мы все это хорошо видим - переживают необратимые перемены. Теперь уже точно можно сказать - необратимые перемены. Конечно, прежде всего, связано с тенденциями в области мировой экономики - потому что это база, за которой следует все остальное. А тенденции такие - что страны так называемого "золотого миллиарда" постепенно, по чисто объективным обстоятельствам, несмотря на попытки сохранить свое лидерство, это лидерство утрачивают", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств — участников СНГ в узком составе в государственной резиденции Ала-Арча в Киргизии - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Путин заявил о необратимых переменах в международных отношениях
Вчера, 12:09
Вместе с этим процессом, добавил президент, в странах глобального Юга и Азии увеличиваются объемы производства.
"Объемы мирового ВВП уже стали больше в странах БРИКС - особенно после расширения БРИКС, значительно превысили страны "семерки", и тенденция сохраняется, вот что самое важное. Тенденция экономического роста и могущества стран Азии и другого мира сохраняется. Причем это объективный процесс. От этого уже никуда не деться. А за ним следует формирование многополярной системы", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств — участников СНГ в государственной резиденции Ала-Арча в Киргизии - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Путин заявил, что Россия дорожит дружескими отношениями с партнерами по СНГ
Вчера, 12:18
 
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