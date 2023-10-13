https://ria.ru/20231013/putin-1902491415.html
Путин заявил об утрате позиций стран золотого миллиарда
Путин заявил об утрате позиций стран золотого миллиарда - РИА Новости, 14.10.2023
Путин заявил об утрате позиций стран золотого миллиарда
Международные отношения в мире переживают необратимые перемены: страны "золотого миллиарда" по объективным причинам утрачивают свое лидерство, а в странах... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-13T12:12
2023-10-13T12:12
2023-10-14T04:03
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Международные отношения в мире переживают необратимые перемены: страны "золотого миллиарда" по объективным причинам утрачивают свое лидерство, а в странах глобального Юга и Азии увеличивается производство, заявил президент РФ Владимир Путин."Международные отношения - и мы все это хорошо видим - переживают необратимые перемены. Теперь уже точно можно сказать - необратимые перемены. Конечно, прежде всего, связано с тенденциями в области мировой экономики - потому что это база, за которой следует все остальное. А тенденции такие - что страны так называемого "золотого миллиарда" постепенно, по чисто объективным обстоятельствам, несмотря на попытки сохранить свое лидерство, это лидерство утрачивают", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.Вместе с этим процессом, добавил президент, в странах глобального Юга и Азии увеличиваются объемы производства."Объемы мирового ВВП уже стали больше в странах БРИКС - особенно после расширения БРИКС, значительно превысили страны "семерки", и тенденция сохраняется, вот что самое важное. Тенденция экономического роста и могущества стран Азии и другого мира сохраняется. Причем это объективный процесс. От этого уже никуда не деться. А за ним следует формирование многополярной системы", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231013/otnosheniya-1902490576.html
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в мире, владимир путин, политика, снг, азия, юг, россия, брикс
В мире, Владимир Путин, Политика, СНГ, Азия, Юг, Россия, БРИКС
Путин заявил об утрате позиций стран золотого миллиарда
Путин: страны золотого миллиарда теряют позиции в мире по объективным причинам