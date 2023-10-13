https://ria.ru/20231013/putin-1902489911.html
Путин заявил об усилении позиций стран СНГ
Путин заявил об усилении позиций стран СНГ - РИА Новости, 13.10.2023
Путин заявил об усилении позиций стран СНГ
Работа в рамках СНГ усиливает позиции идентичности входящих в объединение стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:07
2023-10-13T12:07
2023-10-13T12:14
россия
владимир путин
снг
в мире
политика
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877273636_0:0:3112:1750_1920x0_80_0_0_bcfc9d824c615ec1de826b7cfe769a4e.jpg
БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Работа в рамках СНГ усиливает позиции идентичности входящих в объединение стран, заявил президент РФ Владимир Путин. "Выбор каждого из нас - мы хотим сохранить идентичность или нет. Работа в рамках СНГ дает нам такую возможность и наоборот усиливает наши позиции. Не мешает при этом сотрудничать друг с другом и уважать свои национальные особенности", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.Он подчеркнул, что неслучайно, вопреки беспрецедентному санкционному давлению западных государств и их угрозам применить так называемые вторичные санкции против тех стран, которые продолжат работу в двусторонних форматах с РФ и Белоруссией, экономические связи и обмены в рамках СНГ последовательно расширяются.
https://ria.ru/20231013/putin-1902486943.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877273636_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_66d7c0bd4886a31244e6933ef4c52282.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, снг, в мире, политика, белоруссия
Россия, Владимир Путин, СНГ, В мире, Политика, Белоруссия
Путин заявил об усилении позиций стран СНГ
Путин: работа в рамках СНГ усиливает позиции идентичности наших стран