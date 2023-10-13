https://ria.ru/20231013/putin-1902489911.html

Путин заявил об усилении позиций стран СНГ

Путин заявил об усилении позиций стран СНГ - РИА Новости, 13.10.2023

Путин заявил об усилении позиций стран СНГ

Работа в рамках СНГ усиливает позиции идентичности входящих в объединение стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2023

2023-10-13T12:07

2023-10-13T12:07

2023-10-13T12:14

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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Работа в рамках СНГ усиливает позиции идентичности входящих в объединение стран, заявил президент РФ Владимир Путин. "Выбор каждого из нас - мы хотим сохранить идентичность или нет. Работа в рамках СНГ дает нам такую возможность и наоборот усиливает наши позиции. Не мешает при этом сотрудничать друг с другом и уважать свои национальные особенности", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.Он подчеркнул, что неслучайно, вопреки беспрецедентному санкционному давлению западных государств и их угрозам применить так называемые вторичные санкции против тех стран, которые продолжат работу в двусторонних форматах с РФ и Белоруссией, экономические связи и обмены в рамках СНГ последовательно расширяются.

https://ria.ru/20231013/putin-1902486943.html

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россия, владимир путин, снг, в мире, политика, белоруссия