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Путин заявил об усилении позиций стран СНГ - РИА Новости, 13.10.2023
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12:07 13.10.2023 (обновлено: 12:14 13.10.2023)
https://ria.ru/20231013/putin-1902489911.html
Путин заявил об усилении позиций стран СНГ
Путин заявил об усилении позиций стран СНГ - РИА Новости, 13.10.2023
Путин заявил об усилении позиций стран СНГ
Работа в рамках СНГ усиливает позиции идентичности входящих в объединение стран, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T12:07
2023-10-13T12:14
россия
владимир путин
снг
в мире
политика
белоруссия
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Работа в рамках СНГ усиливает позиции идентичности входящих в объединение стран, заявил президент РФ Владимир Путин. "Выбор каждого из нас - мы хотим сохранить идентичность или нет. Работа в рамках СНГ дает нам такую возможность и наоборот усиливает наши позиции. Не мешает при этом сотрудничать друг с другом и уважать свои национальные особенности", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.Он подчеркнул, что неслучайно, вопреки беспрецедентному санкционному давлению западных государств и их угрозам применить так называемые вторичные санкции против тех стран, которые продолжат работу в двусторонних форматах с РФ и Белоруссией, экономические связи и обмены в рамках СНГ последовательно расширяются.
https://ria.ru/20231013/putin-1902486943.html
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россия, владимир путин, снг, в мире, политика, белоруссия
Россия, Владимир Путин, СНГ, В мире, Политика, Белоруссия
Путин заявил об усилении позиций стран СНГ

Путин: работа в рамках СНГ усиливает позиции идентичности наших стран

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Работа в рамках СНГ усиливает позиции идентичности входящих в объединение стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Выбор каждого из нас - мы хотим сохранить идентичность или нет. Работа в рамках СНГ дает нам такую возможность и наоборот усиливает наши позиции. Не мешает при этом сотрудничать друг с другом и уважать свои национальные особенности", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.
Он подчеркнул, что неслучайно, вопреки беспрецедентному санкционному давлению западных государств и их угрозам применить так называемые вторичные санкции против тех стран, которые продолжат работу в двусторонних форматах с РФ и Белоруссией, экономические связи и обмены в рамках СНГ последовательно расширяются.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
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