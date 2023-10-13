https://ria.ru/20231013/putin-1902481599.html
Путин высказался о членстве Украины, Грузии и Молдавии в СНГ
Путин высказался о членстве Украины, Грузии и Молдавии в СНГ - РИА Новости, 13.10.2023
Путин высказался о членстве Украины, Грузии и Молдавии в СНГ
Некоторые страны еще числятся в составе СНГ, но они не работают в этом формате, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств —... РИА Новости, 13.10.2023
2023-10-13T11:50
2023-10-13T11:50
2023-10-13T12:57
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БИШКЕК, 13 окт — РИА Новости. Некоторые страны еще числятся в составе СНГ, но они не работают в этом формате, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств — участников Содружества в узком составе.По его словам, речь идет о Грузии, Украине и Молдавии."Ну, с Грузии все началось после неудачных попыток бывшего президента Грузии решить некоторые внутренние проблемы с помощью силы и атак на Южную Осетию <...> и с последствий, которые возникли в результате этой авантюры", — сказал президент.Что касается Украины, то, напомнил Путин, она подписала основополагающий документ по СНГ, но на самом деле в полном формате так к нему и не присоединилась."Украина <…> изначально по сути дела уклонилась от масштабного сотрудничества", — добавил российский лидер.Молдавия же, отметил он, практически утрачивает свою идентичность. "Элита этой страны — они вообще считают, что они не молдаване. Они называют себя румынами. Но это их выбор", — сказал Путин, добавив, что полная утрата идентичности страны — это выбор сегодняшнего руководства Молдавии. При этом он подчеркнул, что взаимодействие в рамках СНГ остается надежным, востребованным и эффективным форматом сотрудничества, в рамках которого государства-участники выстраивают отношения исключительно на принципах партнерства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга.
https://ria.ru/20231013/sng-1902474770.html
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в мире, украина, грузия, молдавия, снг, владимир путин
В мире, Украина, Грузия, Молдавия, СНГ, Владимир Путин
Путин высказался о членстве Украины, Грузии и Молдавии в СНГ
Путин: Украина, Грузия и Молдавия числятся, но не работают в СНГ
БИШКЕК, 13 окт — РИА Новости. Некоторые страны еще числятся в составе СНГ, но они не работают в этом формате, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств — участников Содружества в узком составе.
По его словам, речь идет о Грузии, Украине и Молдавии.
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"Ну, с Грузии все началось после неудачных попыток бывшего президента Грузии решить некоторые внутренние проблемы с помощью силы и атак на Южную Осетию
<...> и с последствий, которые возникли в результате этой авантюры", — сказал президент.
Что касается Украины, то, напомнил Путин, она подписала основополагающий документ по СНГ, но на самом деле в полном формате так к нему и не присоединилась.
"Украина <…> изначально по сути дела уклонилась от масштабного сотрудничества", — добавил российский лидер.
Молдавия же, отметил он, практически утрачивает свою идентичность.
"Элита этой страны — они вообще считают, что они не молдаване. Они называют себя румынами. Но это их выбор", — сказал Путин, добавив, что полная утрата идентичности страны — это выбор сегодняшнего руководства Молдавии.
При этом он подчеркнул, что взаимодействие в рамках СНГ остается надежным, востребованным и эффективным форматом сотрудничества, в рамках которого государства-участники выстраивают отношения исключительно на принципах партнерства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга.
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